Robert Lewandowski confirmó su salida de Barcelona

Cuando todo en Barcelona parecía que marchaba bien tras haber quedado campeones de LaLiga de manera anticipada, se dio a conocer una inesperada noticia que los hinchas no esperaban recibir en medio de tanta euforia y sería la salida de Lewandowski del club 'culé'.

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El ciclo de Robert Lewandowski en el FC Barcelona llegará a su final cuando concluya la temporada 2025/2026. El delantero polaco confirmó oficialmente que no continuará en el conjunto 'blaugrana' después de cuatro años en los que dejó huella con goles, títulos y liderazgo dentro del vestuario.

Así fue el anuncio de la salida de Robert Lewandowski de Barcelona

Por medio de redes sociales se dio a conocer esta inesperada noticia de Lewandowski, donde publicó un emotivo mensaje de despedida para los aficionados culés. “Me voy con la sensación de que la misión está cumplida”, escribió el goleador de 37 años.

Lewandowski llegó al Barcelona en el verano de 2022 procedente del Bayern Múnich, en una operación que generó enorme expectativa. El club apostó por su experiencia y capacidad goleadora para liderar la reconstrucción deportiva tras la salida de Lionel Messi, y el polaco respondió mejor de lo que los hinchas se hubieran podido imaginar.

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Ahora, con su salida confirmada, se abre un nuevo capítulo tanto para el jugador como para el Barcelona. Diversos reportes señalan que el atacante tendría ofertas desde Arabia Saudita, Italia y la MLS, aunque todavía no ha revelado cuál será su próximo destino.

"Después de cuatro años llenos de desafíos y de mucho trabajo, es hora de seguir adelante. El Barça ha vuelto al lugar que le corresponde. Nunca olvidaré el cariño que recibí de la afición desde mis primeros días. Cataluña es mi lugar en el mundo".