EN VIVO Bundesliga: Bayern Múnich vs Stuttgart - minuto a minuto y goles

Bayern Múnich recibirá este domingo 19 de abril a Stuttgart en el Allianz Arena, en un compromiso correspondiente a la fecha 30 de la Bundesliga, que podría definir al campeón de la temporada.

El equipo dirigido por Vincent Kompany llega como líder sólido del campeonato con 76 puntos, muy por encima del Borussia Dortmund, que es segundo con 64 unidades y ya no depende de sí mismo tras su reciente derrota ante Hoffenheim.

En ese contexto, al Bayern le bastará con sumar un empate para asegurar matemáticamente el título, teniendo en cuenta que el Dortmund solo puede alcanzar como máximo la misma cantidad de puntos en lo que resta del campeonato.

Lea también Luis Díaz necesita empatar con Bayern Múnich para salir campeón de la Bundesliga

De conseguirlo, el conjunto bávaro alcanzará su trigésimo quinta Bundesliga y la decimotercera en las últimas catorce temporadas, ratificando su dominio en el fútbol alemán. Además, el colombiano Luis Díaz podría celebrar su primer título de liga en Alemania en caso de concretarse la consagración este domingo.

Bayern Múnich vs Stuttgart: cómo VER EN VIVO HOY domingo 19 de abril

El partido Bayern Múnich vs Stuttgart por la fecha 30 de la Bundesliga se disputará este domingo 19 de abril a partir de las 16:30 (hora local). El duelo se podrá ver en Disney+; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 10:30

España: 16:30

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 12:30

Chile, Bolivia y Venezuela: 11:30

Estados Unidos: 10:30 (D.C. y Florida) - 9:30 (Chicago) - 7:30 (Los Ángeles)

México: 9:30