Luis Díaz necesita empatar con Bayern Múnich para salir campeón de la Bundesliga

El Bayern Múnich, con el colombiano Luis Díaz como una de sus grandes figuras, está a las puertas de consagrarse campeón de la Bundesliga 2025-2026. En la recta final del campeonato, el conjunto 'bávaro' llega con una ventaja considerable sobre sus perseguidores, lo que le permite que con tan solo el empate en la fecha 30 le dé el título.

El duelo frente al Stuttgart se presenta como una auténtica final anticipada. El equipo dirigido por Vincent Kompany ha construido una campaña dominante, marcada por su poder ofensivo y regularidad a lo largo de las 29 jornadas del torneo que lleva y ahora tiene múltiples escenarios para coronarse campeón de manera anticipada.

Bayern Múnich vs Stuttgart: final anticipada de Bundesliga

Una de las posibilidades para celebrar un nuevo título de Bundesliga es incluso con un empate ante Stuttgart, todo gracias al resultado que se dio por parte de su inmediato perseguidor, el Borussia Dortmund.

Dortmund no logró sumar de a tres en su respectivo compromiso ante el Hoffenheim, lo que estrechó la brecha que habría con el equipo de Luis Díaz, al cual ahora le bastaría igualar ante Stuttgart para hacer inalcanzable la diferencia de puntos a falta de pocas fechas para el cierre del campeonato.

Es decir, el equipo 'bávaro' podría gritar campeón sin necesidad de ganar, un reflejo de la sólida ventaja que ha construido durante la temporada en donde fue justamente el colombiano una pieza clave en esta campaña.

Desde su llegada al club alemán en 2025, el extremo colombiano ha aportado goles, asistencias y desequilibrio constante en el frente de ataque. Su rendimiento lo ha consolidado como uno de los jugadores más determinantes del plantel, complementando a figuras como Harry Kane y Michael Olise, con quienes está a punto de gritar campeón de nuevo.

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¿Cuándo se jugará el partido ante Stuttgart?

El partido de la fecha 30 entre Bayern Múnich vs Stuttgart se jugará en el mítico Allianz Arena, escenario deportivo que recientemente también vio la clasificación del equipo a semifinales de Champions League tras ganarle al Real Madrid.

El encuentro se jugará sobre las 10:30 de la mañana hora Colombia el domingo 19 de abril.