EN VIVO Bundesliga: Bayern Múnich vs Unión Berlín- minuto a minuto y goles

El Bayern Múnich recibe al Unión Berlín en el Allianz Arena por la jornada 27 de la Bundesliga 2026, en un duelo que claramente posicional al equipo de Luis Díaz como favorito, pero que en antecedentes recientes ha demostrado ser más complejo de lo esperado.

El Bayern, además, mantiene una racha muy positiva de solamente una derrota a lo largo de 25 partidos disputados. Otro golpe anímico importante en el equipo es la clasificación tranquila a los cuartos de final de la Champions League, certamen en el que venció por un global de 10-2 a Atalanta.

Bayern Múnich vs Unión Berlín: cómo VER EN VIVO HOY Bundesliga 21 de marzo

El partido Bayern Múnich vs Unión Berlín por el partido de vuelta de la Champions League se disputará este sábado 21 de marzo a partir de las 09:30 a. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en ESPN, Disney Plus Premium, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 9:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 11:30

Bolivia y Venezuela: 10:30

Estados Unidos: 10:30

México: 10:30

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¿Cómo llega Bayern Múnich y Unión Berlín a este partido?

El equipo dirigido por Vincent Kompany llega en un momento inmejorable. Líder sólido del campeonato con 67 puntos en 26 jornadas, el Bayern domina con autoridad tanto en resultados como en estadísticas, acumulando 93 goles a favor y una diferencia de +68, números que reflejan su poder ofensivo y consistencia.

Por su parte, el Union Berlín afronta el encuentro desde una realidad distinta. Ubicado en la zona media de la tabla con 31 puntos, el equipo capitalino ha tenido una campaña irregular, aunque con suficiente margen respecto al descenso.