¿Jugará solo un partido? Bayern hablaría a Lorenzo para dosificar los minutos de Luis Díaz

Luis Díaz es el jugador con más minutos en el Bayern Múnich, el extremo de la Selección Colombia manifestó que llegará bien físicamente al Mundial, pero en Alemania no quieren perderlo, por eso Kompany contó que habló con varios técnicos de los jugadores de las selecciones nacionales y le transmitieron que sus dirigidos no jugarían los dos partidos de la fecha FIFA.

Bayern espera por Luis Díaz para jugar la Champions contra el Real Madrid

“Muchos seleccionadores nacionales ya han decidido que muchos jugadores probablemente no jugarán dos partidos. Por eso espero que todo nos salga bien ahora”, afirmó el belga.

Para el técnico del Bayern, este parón no lo inquieta tanto porque los partidos que jugarán las selecciones serán amistosos, lo que disminuye la presión y la exigencia: “Hay una gran diferencia entre este parón internacional y el del año pasado: el año pasado hubo partidos competitivos, ahora son en su mayoría amistosos”, concluyó Vincent.

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La cercanía de la fecha FIFA ha encendido las alertas en Bayern Múnich, especialmente por la carga de minutos de Luis Díaz, una de sus principales figuras. En ese contexto, el técnico Vincent Kompany habría sostenido contactos con distintos seleccionadores, entre ellos el de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, para coordinar el manejo físico de sus jugadores.

El colombiano llega como el futbolista con mayor desgaste en el club bávaro, acumulando más de 3.000 minutos en la temporada.

Kompany se mostró tranquilo por la carga de los jugadores del equipo con Selección

Kompany, sin embargo, se mostró moderadamente optimista tras los acercamientos con los seleccionadores. Según explicó, varios entrenadores le manifestaron que sus dirigidos no disputarían los dos compromisos completos durante esta ventana internacional, lo que abriría la puerta a una gestión más cuidadosa de las cargas.

En el caso de Colombia, que enfrentará a Croacia y Francia en partidos amistosos, la expectativa es que Díaz no supere los 180 minutos y pueda dosificar su participación. Desde el Bayern consideran clave que el extremo regrese en óptimas condiciones para afrontar el exigente calendario de cierre de temporada.

El próximo partido del equipo alemán será este fin de semana por la Bundesliga, el colombiano esta disponible para jugar contra Unión de Berlín. Luego de esto el Colombiano jugará los amistosos del jueves 26 contra Croacia, el domingo 29 contra Francia con el equipo tricolor.

Con el Bayern volverá a la acción el cuatro de abril, visitando al Friburgo, para luego enfrentar en la ida de los cuartos de final de la Champions League al Real Madrid, la ida el 7 y la vuelta el 15.