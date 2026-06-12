EN VIVO Canadá vs Bosnia |Copa Mundial de la FIFA 2026

Comenzó la fiesta mundialista y llegó cargada de emociones, goles y polémicas tras los primeros partidos del Grupo A entre México vs Sudáfrica y el de Corea del Sur vs República Checa, en donde fueron los mexicanos y los coreanos los que se llevaron la victoria.

Ahora el turno es para los participantes del Grupo B y en donde se encuentran justamente Canadá y Bosnia, dos selecciones que llegan como principales candidatas para clasificar en este grupo.

Ambas escuadras saldrán en búsqueda de los tres primeros puntos de la competencia en el Estadio Toronto, en Estados Unidos, para irse consolidando en la parte alta de la tabla de posiciones.

Canadá vs República Checa: cómo VER EN VIVO HOY fecha 1 del Mundial 12 de junio

Como uno de los países anfitriones del torneo, Canadá tendrá la presión y la motivación de jugar en casa frente a toda su gente. La expectativa es enorme alrededor del equipo nacional, que buscará aprovechar el apoyo de miles de aficionados para arrancar con una victoria que le permita tomar confianza desde el inicio de la competencia ante una selección que también es fuerte.

El partido inaugural del Mundial 2026 entre Canadá vs Bosnia se disputará este viernes 12 de junio a partir de las 14:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio del Canal RCN y sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00

Bolivia y Venezuela: 15:00

Fixture de Canadá en el Mundial

12 de junio: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina – Toronto Stadium (Toronto)

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina – Toronto Stadium (Toronto) 18 de junio: Canadá vs. Catar – BC Place (Vancouver)

Canadá vs. Catar – BC Place (Vancouver) 24 de junio: Suiza vs. Canadá – BC Place (Vancouver)

Lea también Club Inglaterra compró jugador de Selección Colombia por millonaria cifra

¿Cuándo será el partido entre Estados Unidos y Paraguay en el Grupo B del Mundial?

El partido entre la selección de Estados Unidos y la selección de Paraguay se disputará el viernes 12 de junio de 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, correspondiente a la primera jornada del Grupo D del Mundial 2026.