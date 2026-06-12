Alfaro pone dudas en el debut de Paraguay vs Estados Unidos: "Vamos a evaluarlo"

La selección de Paraguay deberá minimizar los errores en su juego para disputar de igual a igual el duelo ante el anfitrión Estados Unidos, el viernes en el debut de ambos en el Mundial de Norteamérica, dijo el jueves el entrenador de los guaraníes, Gustavo Alfaro.

Lea también Cali tendría listo su primer fichaje: vendría de un equipo de Bogotá

En su vuelta a un Mundial tras 16 años de ausencia, Paraguay tendrá un debut de alto riesgo en Los Ángeles ante Estados Unidos, en un Grupo D que completan Australia y Turquía.

"La idea es achicar el margen de error, potenciar las capacidades que uno tiene (...) para ver si en algún momento le podemos complicar la vida", al coanfitrión, del Mundial que inició este jueves en México, y a los demás rivales de la serie.

Alfaro resaltó "la jerarquía que tiene el rival" y destacó la valía de su compatriota Mauricio Pochettino, timonel del Team USA.

"Es un partido muy complejo, nos va a someter a mucha concentración, a mucha complementación (...) es un equipo que tiene muchos argumentos", dijo en conferencia de prensa el entrenador que dirigió a Ecuador en Catar 2022.

GUSTAVO ALFARO PRENDE ALARMAS CON JULIO ENCISO

Alfaro evitó dar el equipo titular, pero dejó entrever que Julio Enciso -clave en la ofensiva guaraní- podría ser parte del once inicial pese a un golpe sufrido en el último amistoso de la Albirroja previo a la Copa, triunfo 4-0 ante Nicaragua, que amenazó con dejarlo fuera del partido.

"Julio está muy bien, ha cumplido todos los pasos que tenía que cumplir. Hoy ya trabajó a la par una parte. Vamos a terminar de evaluarlo (...) tenemos buenas sensaciones en ese aspecto", resumió el DT.

En tiempo récord, parece que Julio Enciso se recuperó rápidamente y podría ser parte del debut ante Estados Unidos en el debut mundialista. Gustavo Alfaro anunció que, "él tuvo un doble traumatismo. Primero de costado y después en la cintura. Le repercutió en el cuádriceps y eso lo asustó".

Además, Julio Enciso apareció en redes sociales con un mensaje de aliento para estar dentro de los jugadores disponibles vs Estados Unidos, “hoy me toca afrontar este momento con fe, con fuerza y con la misma ilusión que tuve desde niño. Sé que Dios tiene preparado el camino correcto. Voy a seguir confiando plenamente en él”.

GUSTAVO ALFARO DIO ALIENTO A DIEGO GÓMEZ POR LA ILUSIÓN EN EL DEBUT

Uno de los jugadores que estará en su primer Mundial será Diego Gómez. El volante del Brighton & Hove Albion estuvo en la rueda de prensa junto con el entrenador argentino, Gustavo Alfaro. Sin embargo, en el turno de las respuestas del futbolista, todo se rompió.

La emoción fue incontrolable para Diego Gómez que se soltó a llorar mientras el entrenador le daba un abrazo y palmadas de aliento en busca de controlar los sentimientos del extremo del Brighton. Esos son los detalles de un Mundial y lo que se juegan las selecciones y jugadores por representar a sus países en una cita orbital.