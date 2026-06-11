EN VIVO ceremonia inaugural del Mundial 2026 - show de Shakira

La espera terminó. Este jueves 11 de junio comenzará oficialmente la Copa del Mundo 2026 con la ceremonia inaugural que se llevará a cabo en el estadio Ciudad de México, escenario que pasará a la historia por convertirse en el primero en albergar tres partidos inaugurales de un Mundial, tras las ediciones de 1970, 1986 y 2026.

La gran protagonista del espectáculo será la colombiana Shakira, quien interpretará junto al nigeriano Burna Boy la canción oficial del torneo, titulada Dai Dai. La barranquillera volverá a ser figura en una Copa del Mundo después de haber dejado huella con éxitos mundialistas como Waka Waka y La La La.

Artistas en la inauguración del Mundial

La presencia colombiana también estará representada por J Balvin y Ryan Castro, quienes harán parte de una ceremonia que reunirá a artistas de distintos géneros y nacionalidades. El espectáculo contará además con la participación de Alejandro Fernández, Maná, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Belinda, Danny Ocean y Tyla.

Según el cronograma previsto por la organización, la ceremonia iniciará a las 12:30 p. m. (hora colombiana) y se extenderá durante aproximadamente 35 minutos. Posteriormente, los jugadores de México y Sudáfrica realizarán el calentamiento previo al compromiso inaugural del grupo A.

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La puesta en escena estará enfocada en la inclusión, la diversidad y la unión de culturas, conceptos que la FIFA busca resaltar en la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes. Coreografías masivas, efectos tecnológicos y presentaciones musicales marcarán el inicio oficial del torneo.

La inauguración del Mundial 2026 se verá por Canal RCN

Los aficionados colombianos podrán seguir EN VIVO la ceremonia inaugural del Mundial 2026 y todas las incidencias del espectáculo de Shakira a través del Canal RCN y el canal de Youtube de Deportes RCN. Posteriormente, el mismo canal transmitirá el partido entre México y Sudáfrica, programado para las 2:00 p. m. (hora colombiana), con el que se dará apertura a la fase de grupos de la cita orbital.

Ceremonia inaugural Mundial EN VIVO HOY jueves 11 de junio

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 se efectuará este jueves 11 de junio a partir de las 12:30 (hora colombiana). Sus emociones se podrán seguir en la web de Deportes RCN.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 12:30

México: 11:30

Bolivia, Chile y Venezuela: 13:30

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 14:30

España: 19:30

Estados Unidos: 13:30 (Washington) - 12:30 (Chicago)