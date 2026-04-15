EN VIVO Champions League: Arsenal vs Sporting de Lisboa - minuto a minuto y goles - cuartos de final

Arsenal y Sporting de Lisboa se enfrentarán este miércoles 15 de abril en el Emirates Stadium de Londres, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

El conjunto inglés llega con ventaja en la serie tras imponerse en Lisboa en el juego de ida, donde logró un triunfo agónico gracias a una anotación en los últimos minutos de Kai Havertz.

De esta manera, Arsenal buscará hacer valer la localía para asegurar su paso a semifinales, mientras que el Sporting está obligado a revertir el marcador si quiere seguir con vida en la competición continental.

El ganador de esta llave avanzará a la semifinal, instancia en la que se medirá con Atlético de Madrid, en una serie que comenzará en territorio español y se definirá en Londres o Lisboa, según el equipo que logre la clasificación.

Arsenal vs Sporting de Lisboa: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 15 de abril

El partido Arsenal vs Sporting de Lisboa por la vuelta de cuartos de final de la Champions League se disputará este miércoles 15 de abril a partir de las 20:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Espn y Disney+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

España: 20:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 15:00

Estados Unidos: 13:00 (D.C.) - 14:00 (Chicago) - 12:00 (California)

México: 13:00