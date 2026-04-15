EN VIVO Champions League: Bayern Múnich vs Real Madrid - minuto a minuto y goles

Atlético de Madrid y PSG se convirtieron en los primeros dos clubes que sellaron la clasificación para las semifinales de la UEFA Champions League con las eliminaciones al Barcelona y al Liverpool respectivamente. Falta que Bayern Múnich reciba la visita del Real Madrid en un vibrante duelo después de un resultado corto.

Y es que, en Madrid, Bayern Múnich se quedó con la victoria por la mínima diferencia. Luis Díaz y Harry Kane marcaron para los alemanes, mientras que el Real Madrid logró descontar con anotación de Kylian Mbappé. El francés acortó distancias y todo se resolverá en el juego de vuelta.

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Manuel Neuer fue una de las figuras en España con nueve atajadas que truncaron al Real Madrid. En Alemania, los madrileños tendrán que hacer una de esas noches mágicas de Champions League para poder revertir el marcador en una caldera que será el Allianz Arena de Múnich.

Bayern Múnich pondrá a su mejor onceno para intentar respetar el marcador actual que tienen en este momento en sus manos. Vincent Kompany afirmó en rueda de prensa que esas noches mágicas de Real Madrid no le generan ningún tipo de miedo.

Por su parte, Real Madrid espera apelar a ese factor de las 15 UEFA Champions League para demostrar su superioridad en la historia de la competencia. Los madrileños saben lo que es jugar este tipo de encuentros y revertir estos marcadores. Sin embargo, de 39 partidos en Alemania, los españoles solo han ganado en nueve oportunidades. Suman nueve empates y 21 derrotas.

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Quien gane en esta instancia y clasifique a las semifinales de la Champions League tendrá que enfrentar al Paris Saint-Germain, actual campeón de la Liga de Campeones.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO DE CHAMPIONS LEAGUE ENTRE BAYERN MÚNICH VS REAL MADRID ESTE MIÉRCOLES 15 DE ABRIL

El partido entre el Bayern Múnich vs Real Madrid este miércoles 15 de abril en el Allianz Arena arrancará a partir de las 2 de la tarde en horario de Colombia. El juego se podrá ver por la señal de ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO BAYERN MÚNICH VS REAL MADRID

Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

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Bolivia y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.