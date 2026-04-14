EN VIVO Champions League: Atlético de Madrid vs Barcelona- minuto a minuto y goles

Se disputa el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League en donde dos de los principales protagonistas serán Atlético Madrid vs Barcelona, un duelo de viejos conocidos de la liga de España que luchan por un cupo en la semifinal del torneo más importante de clubes y en donde es el cuadro 'colchonero' el que llega con ventaja.

Atlético Madrid llega con una contundente ventaja en el marcador tras haber ganado por un marcador de 0-2 en el Camp Nou y ahora tendrán la oportunidad de rematar la serie en casa, complicando la clasificación del equipo que comanda Hansi Flick, pero en donde hay una joven maravilla que podría cambiar el curso de todo, Lamine Yamal.

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Atlético Madrid vs Barcelona: cómo VER EN VIVO HOY Champions League 14 de abril

El partido entre Barcelona vs Atlético Madrid por los cuartos de final de la Champions League, se disputará este martes 14 de abril a partir de las 2:00 p. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en ESPN, Disney Plus Premium, Sky Sports y sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00

Bolivia y Venezuela: 15:00

Estados Unidos: 15:00 (D.C. y Florida)

México: 15:00

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¿Cómo llega Barcelona y Atlético de Madrid a este partido?

El conjunto 'culé' arribaría a este duelo con una contundente victoria 4-1 sobre Espanyol en la fecha 31 de LaLiga, lo que los deja como líderes absolutos de la competencia con 79 puntos y con ansias de hacer lo propio en la Champions League.

Mientras que el equipo que dirige el 'cholo' Simeone, a pesar de mantenerse en puestos de Champions por la clasificación de la tabla de posiciones de LaLiga, viene de una dura derrota 2-1 visitando a Sevilla, un golpe que podría afectar al resultado de los cuartos de final de la 'orejona'.