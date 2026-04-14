El colombiano Luis Fernando Díaz y su equipo Bayern Múnich están listos para afrontar un nuevo desafío en la temporada 2025/2026 cuando reciban este miércoles 15 de abril a Real Madrid en el partido de vuelta de los cuartos de final en la Champions League.

El equipo alemán tratará de asegurar la clasificación a la ronda de semifinales, después de haber conseguido un valioso triunfo por marcador de 2-1 en el encuentro de ida.

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Vincent Kompany confirmó buena noticia en Bayern

En la previa del partido, Vincent Kompany, director técnico de Bayern Múnich, confirmó una buena noticia para su equipo.

Se trata del regreso del mediocampista ofensivo Serge Gnabry, que se perdió el duelo del pasado fin de semana ante St Pauli al sufrir un dolor en una de sus rodillas.

Gnabry ha sido habitual titular de Bayern Múnich y fue clave en el encuentro de ida contra Real Madrid.

"Sí, puede jugar 90 si es necesario. Puede jugar 120 si es necesario. Está físicamente preparado", explicó Kompany.

¿Bayern tendrá cuidado con las tarjetas amarillas?

En rueda de prensa, a Vincent Kompany se consultó si tendrá precaución con las tarjetas amarillas que podrían recibir sus jugadores, ya que algunos están acumulaos y se perderían uno de los duelos de la ronda semifinal.

Al respecto, Kompany manifestó primero se preocupa en superar la ronda frente a Real Madrid y después se enfocará en si tendrá o no jugadores sancionados.

"Ese no es un tema en este momento, aunque debo decir que tal vez sea un tema para el próximo año. Creo que es realmente difícil superar estas rondas en Europa sin sanciones. Ahora hay más partidos, pero sigues teniendo una sanción después de tres tarjetas. Si llegas tan lejos con solo tres amarillas, lo has hecho bien, pero aún así estarás suspendido para una semifinal. Eso es duro. Creo que esta regla de sanción es un poco agresiva. Es igual para todos. Pero lo pensaría de nuevo para el próximo año. Esta lógica es demasiado dura. Pero no es un tema para hoy", dijo.

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El partido entre Bayern Múnich contra Real Madrid por la vuelta de los cuartos de final en la Champions League se juega este miércoles 15 de abril a partir de las 2:00 de la tarde en el estadio Allianz Arena.

El compromiso se podrá VER EN VIVO por ESPN y Disney +.