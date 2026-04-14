EN VIVO Clasificatoria al Mundial Femenino: Inglaterra vs España - minuto a minuto y goles - fecha 3

Las selecciones de Inglaterra y España se enfrentarán este martes 14 de abril en un duelo clave por las clasificatorias europeas rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, que se disputará en Brasil.

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El compromiso corresponde al grupo C de la eliminatoria de la UEFA, en el que ambas selecciones han tenido un inicio perfecto, sumando seis puntos en dos presentaciones y perfilándose como las principales candidatas a liderar la zona.

Tanto Inglaterra como España llegan a este encuentro luego de superar a Islandia y Ucrania feme en las primeras jornadas, resultados que les permiten mantenerse invictas y con puntaje ideal en la tabla de posiciones.

De esta manera, el enfrentamiento entre inglesas y españolas se presenta como un duelo directo por el liderato del grupo, en el que ambas selecciones buscarán mantener su racha perfecta y dar un paso firme en su camino hacia la clasificación al Mundial de 2027.

Inglaterra vs España: cómo VER EN VIVO HOY martes 14 de abril

El partido Inglaterra vs España por la tercera fecha de las Clasificatorias al Mundial Femenino se disputará este martes 14 de abril a partir de las 19:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Disney+, CBS Sports Network y fuboTV; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 12:00

España: 19:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 14:00

Bolivia y Venezuela: 13:00

Estados Unidos: 13:00 (D.C. y Florida) - 12:00 (Chicago) - 10:00 (Los Ángeles)

México: 11:00