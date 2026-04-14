Cristian Gabriel Romero sufrió una lesión ligamentaria con Tottenham Hotspur F. C. de la Premier League de Inglaterra y estará entre seis y ocho semanas fuera de las canchas. El argentino se pierde lo que resta de la temporada con su club.



El Cuti llegará a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México con lo justo y sin ritmo; por ello, en Argentina ya piensan en el defensa central que lo pueda reemplazar en la titular.

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Cambio obligado

Lionel Scaloni tendría que hacer un cambio obligado en pleno Mundial. Cuti, inicialmente, sería suplente y solo ingresaría en el certamen orbital cuando sea necesario.



Hay tres centrales que podrían reemplazar a Romero, cuenta la prensa gaucha. “El cuerpo técnico tiene a Leonardo Balerdi como principal opción, mientras que Marcos Senesi y Facundo Medina pelean por un lugar en la lista”, dice TyC Sports.

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Leo Balerdi

“Pese a este contratiempo, Cuti va a estar en la nómina definitiva. Sin embargo, su inactividad le permite ganar terreno a los que venían de atrás. En primer lugar, Balerdi suma chances de pelear por la titularidad en el inicio del Mundial en caso de que el cuerpo técnico no arriesgue al hombre del Tottenham, que llegaría con poco rodaje al debut del 16 de junio ante Argelia. Además, es el único central diestro que queda (sin contar a Otamendi)”, agrega.



Marcos Senesi, con actualidad en AFC Bournemouth de Inglaterra, podría llegar a ser convocado para el Mundial FIFA. La situación de este defensa central se concretaría justo antes de la entrega de la lista de convocados final.

Senesi

“El que tiene más chances de asistir al certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá es Senesi, que tiene 28 años y juega en el Bournemouth de la Premier League. El entrerriano llegó al club inglés a mediados de 2022 procedente de Feyenoord y se asentó como titular en la zaga. Además, es uno de los subcapitanes cuando no está el referente Adam Smith”, sentencia TyC Sporst.



A pesar de que hay alternativas para reemplazar en la titular a Cuti Romero, muchos hinchas de la selección de Argentina esperan que este se pueda recuperar lo más pronto posible para así tomar ritmo y llegar fino a la Copa del Mundo.









