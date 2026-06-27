EN VIVO Congo vs Uzbekistán | Copa Mundial de la FIFA 2026

La fase de grupos del Mundial 2026 llega a su fin para la República Democrática del Congo y Uzbekistán, dos selecciones que afrontan un duelo decisivo en la tercera jornada del Grupo K.

Lea también Oficial: Atlético Nacional presentó a su nuevo técnico que llega de un rival

El compromiso, que se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, representa la última oportunidad para ambos equipos de mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda en un grupo que también integran Colombia y Portugal, los cuales ya se quedaron con sus respectivos cupos a dieciseisavos.

RD Congo vs Uzbekistán: cómo VER EN VIVO HOY 27 de junio el Mundial

Este encuentro se disputará el sábado 27 de junio a partir de las 14:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de DGO, DSports+, Paramount +, y sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 18:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:30

Bolivia y Venezuela: 19:30

Tabla de posiciones del Grupo de Uzbekistán y Congo

Colombia – 6 puntos Portugal – 4 puntos República Democrática del Congo – 1 punto Uzbekistán – 0 puntos

Lea también EN VIVO Croacia vs Ghana | Copa Mundial de la FIFA 2026

Así están quedando los cruces de dieciseisavos del Mundial