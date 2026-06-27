EN VIVO Congo vs Uzbekistán | Copa Mundial de la FIFA 2026

La fase de grupos del Mundial 2026 llega a su fin para la República Democrática del Congo y Uzbekistán, dos selecciones que afrontan un duelo decisivo en la tercera jornada del Grupo K.
El compromiso, que se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, representa la última oportunidad para ambos equipos de mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda en un grupo que también integran Colombia y Portugal, los cuales ya se quedaron con sus respectivos cupos a dieciseisavos.
RD Congo vs Uzbekistán: cómo VER EN VIVO HOY 27 de junio el Mundial
Este encuentro se disputará el sábado 27 de junio a partir de las 14:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de DGO, DSports+, Paramount +, y sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.
Colombia, Ecuador y Perú: 18:30
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:30
Bolivia y Venezuela: 19:30
Tabla de posiciones del Grupo de Uzbekistán y Congo
- Colombia – 6 puntos
- Portugal – 4 puntos
- República Democrática del Congo – 1 punto
- Uzbekistán – 0 puntos
Así están quedando los cruces de dieciseisavos del Mundial
- Alemania vs Paraguay – 21:30
- Francia vs Perú – 22:00
- Sudáfrica vs Costa Rica – 20:00
- Países Bajos vs Marruecos – 02:00
- Portugal vs Ghana – 00:00
- España vs Austria – 20:00
- Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina – 01:00
- Brasil vs Suecia – 21:00
- Irán vs Japón – 18:00
- Costa de Marfil vs Noruega – 18:00
- México vs Escocia – 02:00
- Inglaterra vs Ecuador – 17:00
- Argentina vs Turquía – 21:30
- Australia vs Irán – 19:00
- Suiza vs Argelia – 04:00
- Colombia vs Croacia – 04:30