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Mundial 2026

EN VIVO Congo vs Uzbekistán | Copa Mundial de la FIFA 2026

Así podrá ver en vivo el partido entre Congo vs Uzbekistán en la fecha 3 del Mundial.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Congo vs Uzbekistán en vivo por la fecha 3 del Mundial
Congo vs Uzbekistán en vivo por la fecha 3 del Mundial

La fase de grupos del Mundial 2026 llega a su fin para la República Democrática del Congo y Uzbekistán, dos selecciones que afrontan un duelo decisivo en la tercera jornada del Grupo K.

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El compromiso, que se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, representa la última oportunidad para ambos equipos de mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda en un grupo que también integran Colombia y Portugal, los cuales ya se quedaron con sus respectivos cupos a dieciseisavos.

RD Congo vs Uzbekistán: cómo VER EN VIVO HOY 27 de junio el Mundial

Este encuentro se disputará el sábado 27 de junio a partir de las 14:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de DGO, DSports+, Paramount +, y sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 18:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:30

Bolivia y Venezuela: 19:30

Tabla de posiciones del Grupo de Uzbekistán y Congo

  1. Colombia – 6 puntos
  2. Portugal – 4 puntos
  3. República Democrática del Congo – 1 punto
  4. Uzbekistán – 0 puntos
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Así están quedando los cruces de dieciseisavos del Mundial

  • Alemania vs Paraguay – 21:30
  • Francia vs Perú – 22:00
  • Sudáfrica vs Costa Rica – 20:00
  • Países Bajos vs Marruecos – 02:00
  • Portugal vs Ghana – 00:00
  • España vs Austria – 20:00
  • Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina – 01:00
  • Brasil vs Suecia – 21:00
  • Irán vs Japón – 18:00
  • Costa de Marfil vs Noruega – 18:00
  • México vs Escocia – 02:00
  • Inglaterra vs Ecuador – 17:00
  • Argentina vs Turquía – 21:30
  • Australia vs Irán – 19:00
  • Suiza vs Argelia – 04:00
  • Colombia vs Croacia – 04:30

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