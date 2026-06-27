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Mundial 2026

EN VIVO Croacia vs Ghana | Copa Mundial de la FIFA 2026

Así podrá ver el partido entre Croacia vs Ghana en la tercera fecha de la Copa Mundial.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Croacia vs Ghana en la fecha 3 de la Copa Mundial
Croacia vs Ghana en la fecha 3 de la Copa Mundial

La fecha 3 de la Copa Mundial 2026 está a punto de llegar a su fin y junto con ello se llevará a cabo uno de los encuentros más esperados del Grupo L entre Croacia vs Ghana, el cual podría llegar a definir el liderato y la respectiva posición de clasificación.

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El equipo comandado por Queiroz ha sorprendido enormemente en esta nueva edición de la competencia, ya que se encuentran en segunda casilla del grupo con 4 unidades, pero son seguidos muy de cerca por los croatas, por lo que ambos están obligados a sumar de a tres unidades el sábado 27 de junio.

Croacia vs Ghana: cómo VER EN VIVO HOY 27 de junio el Mundial

Este encuentro se disputará el miércoles 24 de junio a partir de las 14:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de DGO, DSports+, Paramount +, y sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

Bolivia y Venezuela: 17:00

Tabla de posiciones del grupo de Croacia vs Ghana

  1. Inglaterra – 4 puntos
  2. Ghana – 4 puntos
  3. Croacia – 3 puntos
  4. Panamá – 0 puntos
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Así están quedando los cruces de dieciseisavos del Mundial

  • Alemania vs Paraguay – 21:30
  • Francia vs Perú – 22:00
  • Sudáfrica vs Costa Rica – 20:00
  • Países Bajos vs Marruecos – 02:00
  • Portugal vs Ghana – 00:00
  • España vs Austria – 20:00
  • Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina – 01:00
  • Brasil vs Suecia – 21:00
  • Irán vs Japón – 18:00
  • Costa de Marfil vs Noruega – 18:00
  • México vs Escocia – 02:00
  • Inglaterra vs Ecuador – 17:00
  • Argentina vs Turquía – 21:30
  • Australia vs Irán – 19:00
  • Suiza vs Argelia – 04:00
  • Colombia vs Croacia – 04:30

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