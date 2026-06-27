EN VIVO Croacia vs Ghana | Copa Mundial de la FIFA 2026

La fecha 3 de la Copa Mundial 2026 está a punto de llegar a su fin y junto con ello se llevará a cabo uno de los encuentros más esperados del Grupo L entre Croacia vs Ghana, el cual podría llegar a definir el liderato y la respectiva posición de clasificación.
El equipo comandado por Queiroz ha sorprendido enormemente en esta nueva edición de la competencia, ya que se encuentran en segunda casilla del grupo con 4 unidades, pero son seguidos muy de cerca por los croatas, por lo que ambos están obligados a sumar de a tres unidades el sábado 27 de junio.
Croacia vs Ghana: cómo VER EN VIVO HOY 27 de junio el Mundial
Este encuentro se disputará el miércoles 24 de junio a partir de las 14:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de DGO, DSports+, Paramount +, y sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.
Colombia, Ecuador y Perú: 16:00
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00
Bolivia y Venezuela: 17:00
Tabla de posiciones del grupo de Croacia vs Ghana
- Inglaterra – 4 puntos
- Ghana – 4 puntos
- Croacia – 3 puntos
- Panamá – 0 puntos
Así están quedando los cruces de dieciseisavos del Mundial
- Alemania vs Paraguay – 21:30
- Francia vs Perú – 22:00
- Sudáfrica vs Costa Rica – 20:00
- Países Bajos vs Marruecos – 02:00
- Portugal vs Ghana – 00:00
- España vs Austria – 20:00
- Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina – 01:00
- Brasil vs Suecia – 21:00
- Irán vs Japón – 18:00
- Costa de Marfil vs Noruega – 18:00
- México vs Escocia – 02:00
- Inglaterra vs Ecuador – 17:00
- Argentina vs Turquía – 21:30
- Australia vs Irán – 19:00
- Suiza vs Argelia – 04:00
- Colombia vs Croacia – 04:30