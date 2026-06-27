EN VIVO Croacia vs Ghana | Copa Mundial de la FIFA 2026

La fecha 3 de la Copa Mundial 2026 está a punto de llegar a su fin y junto con ello se llevará a cabo uno de los encuentros más esperados del Grupo L entre Croacia vs Ghana, el cual podría llegar a definir el liderato y la respectiva posición de clasificación.

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El equipo comandado por Queiroz ha sorprendido enormemente en esta nueva edición de la competencia, ya que se encuentran en segunda casilla del grupo con 4 unidades, pero son seguidos muy de cerca por los croatas, por lo que ambos están obligados a sumar de a tres unidades el sábado 27 de junio.

Croacia vs Ghana: cómo VER EN VIVO HOY 27 de junio el Mundial

Este encuentro se disputará el miércoles 24 de junio a partir de las 14:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de DGO, DSports+, Paramount +, y sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

Bolivia y Venezuela: 17:00

Tabla de posiciones del grupo de Croacia vs Ghana

Inglaterra – 4 puntos Ghana – 4 puntos Croacia – 3 puntos Panamá – 0 puntos

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Así están quedando los cruces de dieciseisavos del Mundial