EN VIVO Conmebol Liga de Naciones: Ecuador vs Perú - minuto a minuto y goles - fecha 7

La séptima fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol tendrá como uno de sus duelos destacados el enfrentamiento entre Ecuador y Perú, compromiso que se disputará en la ciudad de Quito.

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El conjunto ecuatoriano llega a este partido ubicado en la séptima posición de la tabla con cinco unidades, por lo que necesita sumar de a tres para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

Por su parte, Perú se presenta en la sexta casilla con siete puntos, una posición ligeramente más favorable, aunque igualmen

te obligado a conseguir un resultado positivo para no ceder terreno en la tabla.

Este torneo es clave en el camino hacia la Copa del Mundo, ya que solo las selecciones que finalicen en el primer y segundo lugar clasificarán de manera directa, mientras que las ubicadas en la tercera y cuarta posición deberán disputar el repechaje, lo que convierte este duelo en determinante para las aspiraciones de ambos equipos.

Ecuador vs Perú: cómo VER EN VIVO HOY sábado 18 de abril

El partido Ecuador vs Perú por la séptima fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol se disputará este sábado 18 de abril a partir de las 16:00 (hora local). El duelo se podrá ver en RCN, la App del Canal RCN y la señal de YouTube de Deportes RCN; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00

España: 22:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 17:00

Estados Unidos: 16:00 (D.C. y Florida) - 15:00 (Chicago) - 12:00 (Los Ángeles)

México: 15:00