Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina tras el Colombia vs. Chile

Este martes 14 de abril, la Selección Colombia de Mayores Femenina se vio las caras con su similar de Chile por la sexta jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).



El partido se llevó a cabo en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, principal escenario deportivo de Santiago de Cali. Allí suele hacer de local América de Cali, uno de los equipos más importantes del fútbol profesional colombiano.

Datos de la tricolor

Antes del inicio del crucial compromiso, la Conmebol, a través de su plataforma digital, entregó algunos datos sobre la Selección Colombia, que tiene como una de sus grandes figuras a Linda Caicedo.



“Colombia no perdió ante Chile en los últimos ocho años tras siete partidos disputados, con tres victorias y cuatro empates. Solo en dos ocasiones en esa seguidilla, la Roja logró convertirle a la Tricolor: en los empates por 1-1 en 2018 por la CONMEBOL Copa América Femenina y en 2019 por un amistoso”, señaló.

Linda...

“Linda Caicedo (Colombia) es la jugadora con mayor participaciones en ataque luego de traslados de balón en la actual CONMEBOL Liga de Naciones Femenina (13). Luego de este tipo de acciones tuvo 11 disparos y dos pases para remate”, añadió.



La confederación también agrega que la Selección Colombia es el equipo que más remates realiza en los últimos diez minutos de cada compromiso de la presente Liga de Naciones Femenina.

Tabla de posiciones Liga de Naciones - fecha 6

1. Argentina, 13 (+12)

2. Colombia, 13 (+7)

3. Venezuela, 8

4. Chile, 7

5. Paraguay, 7

6. Perú, 7

7. Ecuador, 5

8. Uruguay, 2

9. Bolivia, 1