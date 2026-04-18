EN VIVO Conmebol Liga de Naciones: Uruguay vs Chile - minuto a minuto y goles - fecha 7

La séptima fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol tendrá como uno de sus compromisos el duelo entre Uruguay y Chile, que se disputará este sábado 18 de abril en Montevideo.

Lea también Inteligencia artificial predice el marcador del Argentina vs. Colombia por Liga de Naciones

El conjunto uruguayo llega a este partido ubicado en la octava posición de la tabla con cinco unidades y una diferencia de gol de -1, por lo que está obligado a sumar para no perder terreno en la clasificación.

Por su parte, Chile se presenta en la cuarta casilla con siete puntos y diferencia de gol de +1, ocupando de momento una posición que le permitiría acceder al repechaje.

Cabe recordar que en este certamen solo las selecciones que finalicen en el primer y segundo lugar avanzarán directamente a la Copa del Mundo, mientras que las ubicadas en la tercera y cuarta posición disputarán el repechaje, lo que convierte este partido en clave para las aspiraciones de ambos equipos.

Uruguay vs Chile: cómo VER EN VIVO HOY sábado 18 de abril

El partido Uruguay vs Chile por la séptima fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol se disputará este sábado 18 de abril a partir de las 16:00 (hora local). El duelo se podrá ver en el canal de YouTube de Deportes RCN; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00

España: 22:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 17:00

Estados Unidos: 16:00 (D.C. y Florida) - 15:00 (Chicago) - 12:00 (Los Ángeles)

México: 15:00