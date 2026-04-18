La Selección Colombia Femenina de Mayores tiene un duro reto este sábado 18 de abril. La tricolor se medirá contra su similar de Argentina por la séptima jornada de la Liga de Naciones de la Conmebol.



El compromiso se llevará a cabo en territorio gaucho. Ambas selecciones tienen 13 puntos y están ubicadas en la parte alta de la tabla de posiciones, por lo que la que se lleve la victoria le dará un duro golpe a su rival.

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Se acerca el duelo

Muchas personas están ansiosas por el inicio y desarrollo de este importante compromiso; incluso, hasta se preguntan desde ya por cuál terminará siendo el marcador final.



Pues bien, esta cuestión la resolvió la inteligencia artificial. La herramienta, primero, entregó un panorama de ambas selecciones que, a lo largo de la Liga de Naciones, han demostrado un gran nivel.

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Linda y Argentina

Sobre Linda Caicedo: “Viene encendida tras marcar el gol del triunfo contra Chile hace apenas tres días. Su capacidad para desequilibrar en espacios reducidos es la pesadilla de cualquier defensa”, señaló la inteligencia artificial.



“No hay que subestimar a la albiceleste. Juegan en casa y llegan con la motivación de haber logrado un triunfo clave en Barquisimeto recientemente. La presión del público en Lanús y la necesidad de romper la racha ante Colombia las hace peligrosísimas”, añadió la herramienta.

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La predicción

Luego, la inteligencia artificial entregó dos posibles marcadores para el compromiso, que se espera esté entretenido de inicio a fin. La Selección Colombia saldría vencedora en territorio ajeno.



“Pronóstico: Será un partido cerrado, probablemente un 1-0 o 2-1 a favor de Colombia, aprovechando alguna genialidad de Linda o Leicy Santos”, sentenció la herramienta.



Habrá que esperar para conocer si este marcador se termina dando o no, pero sería muy positivo para la escuadra cafetera. La pelota rodará en el estadio Ciudad de Lanús a las 6:00 p. m., hora colombiana.