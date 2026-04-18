EN VIVO Conmebol Liga de Naciones: Venezuela vs Bolivia - minuto a minuto y goles - fecha 7

La séptima fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol tendrá el enfrentamiento entre Venezuela y Bolivia, que se disputará este sábado 18 de abril en Cabudare.

El conjunto venezolano llega a este compromiso ubicado en la tercera posición de la tabla con ocho puntos, por lo que una victoria le permitiría mantenerse en zona de clasificación al menos al repechaje y seguir presionando por los puestos directos al Mundial.

Por su parte, Bolivia atraviesa un panorama mucho más complejo, ya que es última en la clasificación con apenas una unidad, lo que la obliga a sumar de a tres para mantener vivas sus opciones en el torneo.

En ese contexto, el partido toma especial relevancia para las visitantes, pues de no conseguir una victoria quedarían prácticamente eliminadas en la carrera por un cupo al Mundial, en un certamen donde solo las mejores selecciones lograrán avanzar a la siguiente instancia.

Venezuela vs Bolivia: cómo VER EN VIVO HOY sábado 18 de abril

El partido Venezuela vs Bolivia por la séptima fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol se disputará este sábado 18 de abril a partir de las 20:00 (hora local). El duelo se podrá ver en RCN, la App del Canal RCN y la señal de YouTube de Deportes RCN; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

España: 00:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 19:00

Estados Unidos: 18:00 (D.C. y Florida) - 17:00 (Chicago) - 14:00 (Los Ángeles)

México: 17:00