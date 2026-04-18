EN VIVO Conmebol Liga de Naciones: Argentina vs Colombia - minuto a minuto y goles - fecha 7

La séptima jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol tendrá un duelo clave entre Argentina y Colombia, que se enfrentarán este sábado en un partido decisivo en la lucha por la clasificación al Mundial de 2027.

El compromiso se disputará en el estadio Ciudad de Lanús, donde ambos equipos llegan como líderes de la clasificación con 13 unidades tras seis jornadas, en una campaña en la que han mostrado regularidad y resultados positivos.

Tanto Argentina como Colombia suman cuatro triunfos en el torneo, y solo han cedido puntos en un empate cada una: las ‘albicelestes’ igualaron 2-2 ante Uruguay en Montevideo, mientras que las ‘cafeteras’ empataron 1-1 frente a Bolivia.

El equipo dirigido por Germán Portanova cerrará esta triple jornada como local luego de vencer a Chile y Venezuela, y es probable que mantenga la base del equipo que se impuso recientemente en Santiago.

Por su parte, Colombia, bajo la conducción de Ángelo Marsiglia, presenta una duda en la mitad del campo, donde se evalúa mantener a Lorena Bedoya o dar ingreso a Daniela Montoya.

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Cabe recordar que este certamen entrega dos cupos directos al Mundial de 2027, mientras que las selecciones que finalicen en la tercera y cuarta posición deberán disputar el repechaje intercontinental.

Argentina vs Colombia: cómo VER EN VIVO HOY sábado 18 de abril

El partido Argentina vs Colombia por la séptima fecha de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol se disputará este sábado 18 de abril a partir de las 20:00 (hora local). El duelo se podrá ver en RCN, la App del Canal RCN y la señal de YouTube de Deportes RCN; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

España: 00:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 19:00

Estados Unidos: 18:00 (D.C. y Florida) - 17:00 (Chicago) - 14:00 (Los Ángeles)

México: 17:00