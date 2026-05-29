Millonarios baja el telón del primer semestre de 2026 este viernes cuando visite a Atlético FC en el estadio Pascual Guerrero de Cali, en compromiso válido por la última fecha de la fase de grupos de la Copa. El encuentro comenzará a las 8:10 de la noche y será transmitido por WIN Sports.

Aunque el conjunto embajador ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda del certamen, el duelo tiene importancia estratégica para los dirigidos por Fabián Bustos, que buscarán quedarse con el primer lugar de su grupo y así obtener un camino más favorable en la siguiente fase.

El equipo azul llega a territorio vallecaucano con la necesidad de cerrar el semestre con una buena imagen luego del duro golpe que significó su eliminación de la Conmebol Sudamericana. La caída internacional dejó un ambiente de frustración entre jugadores e hinchas, por lo que una victoria serviría para recuperar confianza y encarar con mejores sensaciones los retos que vienen.

Partido a las 8:10 p. m.

Nóminas confirmadas:

Millonarios, por el liderato contra Atlético FC

La clasificación de Millonarios quedó sellada tras el empate conseguido frente a Boyacá Chicó en la fecha anterior. Sin embargo, la pelea por el liderato continúa abierta y dependerá de lo que ocurra en Cali. Actualmente, el cuadro bogotano suma siete puntos en tres partidos disputados, mientras que Llaneros lidera con nueve unidades tras haber jugado cuatro encuentros.

Una victoria frente a Atlético FC permitiría a Millonarios finalizar como líder de la zona y avanzar a la siguiente ronda con ventaja deportiva. De lograrlo, enfrentaría al ganador de la serie entre Junior y Barranquilla FC. En caso de empate o derrota, avanzaría como segundo del grupo y tendría como rival al vencedor de la llave entre Deportes Tolima y Deportes Quindío.

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Por el lado del conjunto caleño, el compromiso será únicamente para cumplir con el calendario. Atlético FC ya se encuentra eliminado tras una discreta campaña en la que apenas suma un punto en tres presentaciones. Además, el equipo vallecaucano también tuvo un semestre complicado en el Torneo BetPlay, donde terminó en la parte baja de la clasificación.

La diferencia de objetivos entre ambos equipos es evidente. Mientras Atlético juega por el honor y por despedirse con dignidad de la competencia, Millonarios buscará aprovechar la oportunidad para asegurar el liderato, cerrar el semestre con una victoria y comenzar a pasar la página de una primera mitad de año marcada por la decepción internacional.