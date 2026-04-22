EN VIVO Copa de Alemania Leverkusen Vs Bayern Múnich - minuto a minuto y goles - semifinales

El colombiano Luis Fernando Díaz y su equipo Bayern Múnich tienen este miércoles 22 de abril una nueva oportunidad de luchar por otro título en la temporada 2025/2026 al enfrentar a Bayer Leverkusen en la ronda semifinal de la Copa de Alemania.

El gigante de Baviera llega al compromiso, luego se consagrarse anticipadamente campeón de la Bundesliga al superar en la fecha 30 en condición de local a Stuttgart.

Por la Copa de Alemania, los dirigidos por Vincent Kompany no tuvieron problema para dejar en el camino a RB Leipzig en cuartos de final.

En cuanto a Bayer Leverkusen, los entrenados por Kasper Hjulmand tratarán de salvar la temporada, ya que no han logrado buenos resultados en la Bundesliga.

Leverkusen intentará llegar a la final de la Copa de Alemania y además ganarla para aspirar a la fase de grupos de la próxima UEFA Europa League.

Bayer Leverkusen Vs Bayern Múnich: hora y cómo VER EN VIVO la semifinal de la Copa de Alemania

La semifinal entre Bayer Leverkusen contra Bayern Múnich por la Copa de Alemania se juega este miércoles 22 de abril a partir de la 1:45 de la tarde en el BayArena.

El partido se podrá VER EN VIVO en Colombia por la señal de Disney +.