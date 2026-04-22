[VIDEO] Luis Díaz desató locura entre los niños: le pidieron fotos y autógrafos tras ganar la Bundesliga

Luis Díaz volvió a ganarse el corazón de la afición, esta vez lejos de las canchas. Luego de consagrarse campeón de la Bundesliga con Bayern Múnich, el extremo colombiano protagonizó una escena que rápidamente se hizo viral en redes sociales: decenas de niños se acercaron para pedirle fotos y autógrafos tras la celebración del título.

Luis Díaz desató locura: niños le pidieron fotos y autógrafos tras ganar la Bundesliga

En videos compartidos por aficionados se observa al guajiro rodeado de pequeños seguidores, quienes entre gritos de emoción coreaban su nombre. “Luis, Luis, Luis... muchas gracias”, se escucha decir a varios menores mientras el atacante se detenía a firmar camisetas, posar para fotografías y agradecer el cariño recibido.

El gesto fue ampliamente destacado por hinchas del Bayern, que valoraron la cercanía del colombiano en medio de la euforia por una nueva corona liguera. En tiempos donde muchas figuras se alejan del público tras alcanzar la cima, Díaz volvió a mostrar una faceta sencilla y cercana.

La temporada del colombiano también respalda su impacto deportivo. Convertido en pieza importante dentro del esquema de Vincent Kompany, el atacante respondió con goles, asistencias y desequilibrio constante, siendo uno de los nombres más influyentes en la campaña campeona.

Luis Díaz atraviesa uno de los momentos más dulces de su carrera. Campeón en Alemania

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Su adaptación al fútbol alemán fue inmediata tras su llegada procedente de Liverpool FC, y rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de la grada bávara. A su talento en el campo ahora suma una conexión especial con la hinchada, especialmente con los más jóvenes.

Para muchos aficionados, la imagen de Díaz celebrando con niños representa el verdadero valor de un ídolo moderno: rendimiento dentro del terreno de juego y humildad fuera de él.