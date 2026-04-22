EN VIVO Copa de Portugal: Porto vs Sporting de Lisboa - minuto a minuto y goles - semifinal

Una nueva edición de la Copa de Portugal está a punto de terminar y faltan solo 90 minutos para que se definan los finalistas, en donde justamente están Porto y Sporting de Lisboa como candidatos de una de las llaves.

El equipo en el que juega el delantero de la Selección Colombia, Luis Suárez, llega con una leve ventaja en el marcador global, ya que fue justamente 'lucho' quien anotó el gol desde el punto penal en el duelo de ida en condición de local y ahora solo deberán saber mantener el marcador para disputar una nueva final de esta competencia.

Porto vs Sporting Lisboa: cómo VER EN VIVO HOY Copa de Portugal 22 de abril

El partido Porto vs Sporting CP por la séptima fecha de la Champions League se disputará este martes 20 de enero a partir de las 14:45 p. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win Play, Win + y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 14:45

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:45

Bolivia y Venezuela: 15:45

Estados Unidos: 15:45 (D.C. y Florida)

México: 13:45

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¿Cómo llegan Porto y Sporting Lisboa a la semifinal de la Copa de Portugal?

Porto llega a este duelo con la intención de darle vuelta al marcador aprovechando su condición de local y también el buen momento por el que pasan en la liga local, ya que se encuentran ubicados en la primera casilla con 79 unidades obtenidas en 25 victorias, 4 empates y tan solo una derrota.

Mientras que Sporting Lisboa viene de ser eliminado en la Champions League a manos de Arsenal y en la competencia local se encuentran en la tercera casilla, de Europa League, con 71 puntos distribuidos en 22 triunfos, cinco empates y dos partidos perdidos.