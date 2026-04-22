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Luis Díaz

Luis Díaz, el más completo de la Bundesliga: impresionante estadística

El colombiano es determinante para el Bayern Múnich y los números lo respaldan.
Sergio Cortés
Luis Díaz sigue haciendo historia en Europa: los doce títulos que ha ganado
Luis Díaz en Bayern Múnich vs Stuttgart // AFP

Luis Díaz sumó un nuevo título para su palmarés, con la consecución de la Bundesliga, a falta de 4 partidos para finalizar el campeonato. Bayern Múnich ganó 4 a 2 ante el Stuttgart, con una gran actuación de Luis Díaz en campo. Ahora, el objetivo de los bávaros es conquistar la Copa de Alemania y la UEFA Champions League, apuntándole a la triple corona en esta temporada.

En este momento, Luis Díaz es considerado uno de los mejores extremos del mundo, pues su primera temporada en el Bayern Múnich lo deja en lo más alto, formando un tridente de ensueño con Harry Kane y Michael Olise.

Su fichaje por el Bayern Múnich, a estas alturas, resultó siendo un acierto total y hasta una ganga. Los alemanes lo analizaron y tomaron la mejor decisión con Luis Díaz, quien hasta ahora, ha respondido a punta de goles y asistencias. Fueron 75 millones de dólares, que hasta el momento, valieron cada centavo.

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Luis Díaz, el jugador más determinante de la Bundesliga

Luis Díaz está cumpliendo su mejor temporada en la Bundesliga. La estadística lo tiene como el futbolista más completo, de cara al ataque, con un total de 41 participaciones de goles, contando anotaciones, asistencias y regates determinantes.

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En todos los ítems evaluados, Luis Díaz superó ampliamente a Harry Kane y Michael Olise. Además, el francés es el jugador que más se parece esas estadísticas al colombiano.

¿Qué le resta a Luis Díaz en el Bayern Múnich?

Luis Díaz y Bayern Múnich tendrá las semifinales de la Copa de Alemania vs. Bayer Leverkusen este martes 22 de abril. Posteriormente, enfrentarán al Mainz y se alistarán para la primera semifinal de la UEFA Champions League, para luego, recibir en Bundesliga al Heidenheim.

Luego, tendrán la vuelta de las semis de Champions vs. PSG y luego, cerrarán la Bundesliga vs. Wolsfburgo y Colonia.

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