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EN VIVO Copa del Rey: Atlético Madrid vs Real Sociedad - minuto a minuto y goles - FINAL

Así podrá ver en vivo la final de la Copa del Rey entre Atlético Madrid vs Real Sociedad.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Atlético Madrid vs Real Sociedad en vivo por la final de la Copa del Rey
Atlético Madrid vs Real Sociedad en vivo por la final de la Copa del Rey

Se acerca una nueva final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, la cual no solo definirá al campeón del torneo, sino que tendrá un componente emocional especial, ya que este podría ser el último gran partido de Antoine Griezmann con la camiseta rojiblanca.

Claramente el equipo que comanda Diego Simeone llega como absoluto favorito, en especial por la plantilla de jugadores que tiene y que brilla a nivel internacional en la Champions League, en donde ya se instauró en semifinales, pero como en cualquier final que se juegue, los rivales se crecen y Real Sociedad no se quedará atrás.

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Atlético de Madrid vs Real Sociedad: cómo VER EN VIVO HOY Copa del Rey 18 de abril

El partido entre Atlético Madrid vs Real Sociedad por la final de la Copa del Rey, se disputará este sábado 18 de abril a partir de las 14:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en la APP del Canal RCN, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:00

Bolivia y Venezuela: 15:00

Estados Unidos: 15:00 (D.C. y Florida) - 15:00 (Chicago)

México: 15: 00

En otras noticias: Resumen: Colombia (3) vs. Brasil (0) | Conmebol Sub-17 2026

¿Cómo llegan Atlético de Madrid y Real Sociedad a la final de la Copa del Rey?

Atlético de Madrid claramente llega como favorito tras el buen presente deportivo por el que se encuentra pasando y en donde justamente logró dejar en el camino a Barcelona para clasificar a las semifinales de la Champions League.

Mientras que por el lado de la Real Sociedad hay una serie de resultados irregulares en LaLiga que lo están dejando por fuera de puestos de competencia internacional, habiendo llegado a esta instancia de la Copa del Rey en la séptima casilla con 42 puntos.

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