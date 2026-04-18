Otra selección despidió a su técnico a menos de 60 días para el Mundial

La cuenta regresiva para que comience una nueva cita mundialista es cada vez más corta y la Selección de fútbol de Arabia Saudita se roba el protagonismo luego de tomar una decisión drástica a menos de dos meses de la Copa Mundial de la FIFA.

El equipo de Oriente Medio sorprendió al mundo del fútbol al anunciar la destitución del entrenador francés Hervé Renard. La medida ha generado sorpresa en el mundo del fútbol, no solo por la cercanía del torneo, sino también por el proceso que venía liderando el técnico.

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Cambio de otro técnico de selección mundialista a menos de dos meses

El francés de 57 años, reconocido por su experiencia internacional y su capacidad para potenciar selecciones emergentes, había asumido el cargo en la temporada 2024 con la misión de fortalecer el rendimiento del equipo saudí en competiciones globales.

Bajo su dirección, la cual se dio en dos ciclos de varios años, Arabia Saudita mostró momentos de solidez táctica y disciplina defensiva, además de una identidad de juego clara. Sin embargo, los resultados recientes y algunas dudas en el funcionamiento del equipo habrían sido determinantes para que la federación optara por un cambio inmediato.

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La decisión llega en un momento crítico, ya que el margen de maniobra para el nuevo cuerpo técnico será extremadamente reducido. A pocas semanas del inicio del Mundial, el equipo deberá adaptarse rápidamente a nuevas ideas y métodos de trabajo, lo que representa un desafío tanto para los jugadores como para el entrenador que asuma el cargo.

En el entorno del fútbol internacional, la salida de Renard ha sido interpretada como una apuesta arriesgada por parte de la dirigencia saudí. Si bien es común que las federaciones busquen resultados inmediatos, la estabilidad suele ser un factor clave en la preparación de una Copa del Mundo. La incertidumbre sobre quién será su reemplazo y cuál será el enfoque táctico que adoptará el equipo añade un elemento adicional de presión.

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Grupo de Arabia Saudita en el Mundial 2026

La selección de Medio Oriente quedó posiblemente en uno de los grupos más complejos de la competencia, ya que en el Grupo H se topará con dos selecciones campeonas del mundo y con grandes figuras como lo son la Selección de España y la Selección de Uruguay. A estas dos potencias del deporte se suma Cabo Verde, la cual llega también con un buen presente deportivo.

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¿Cuándo inicia el Mundial de Fútbol 2026?

El próximo Copa Mundial de la FIFA 2026 iniciará el jueves 11 de junio de 2026. Ese día se disputará el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México (Azteca), marcando el comienzo de una edición histórica del torneo, ya que será la primera con 48 selecciones participantes y organizada de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá.

El campeonato se extenderá durante más de un mes y finalizará el 19 de julio de 2026, cuando se juegue la gran final en Nueva York/Nueva Jersey.