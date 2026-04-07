EN VIVO Copa Libertadores: Always Ready vs LDU Quito – minuto a minuto y goles – fecha 1

El enfrentamiento entre Always Ready y Liga de Quito se presenta como un duelo atractivo y de alto impacto en el panorama inicial de la Copa Libertadores, siendo dos equipos que buscan consolidarse y dar un paso firme en sus aspiraciones internacionales desde la primera fecha.

La disputa por la 'Gloria Eterna' no será para nada fácil y justamente las cosas en el Grupo G, en donde está la escuadra boliviana y la ecuatoriana, habrá enfrentamientos de alto calibre, ya que hay equipos de muy buen nivel, por lo que la obligación será empezar a sumar desde la primera jornada.

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Always Ready vs Liga de Quito cómo VER EN VIVO HOY Copa Libertadores el 7 de abril

El partido entre Always Ready vs Liga de Quito por la primera fecha de la Copa Libertadores se disputará este martes 7 de abril a partir de las 19:00 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver a través de la ESPN y Disney Plus Premium, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 19:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:00

Bolivia y Venezuela: 20:00

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¿Cuál es el favorito del partido entre Always Ready vs LDU Quito?

Always Ready vuelve a apostar por su fortaleza en la altura de El Alto, uno de los escenarios más desafiantes del fútbol sudamericano. El conjunto boliviano suele hacerse fuerte en casa, apoyado en la intensidad física, la presión constante y la adaptación a un entorno que suele complicar a los visitantes.

Mientras que, Liga de Quito llega con la experiencia de ser uno de los equipos ecuatorianos más exitosos a nivel internacional. El conjunto albo cuenta con un plantel acostumbrado a este tipo de retos, con jugadores que saben manejar distintos contextos de juego.