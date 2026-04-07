Inaudito caso en Palmeiras beneficiará a Junior para la Copa Libertadores

Inicia una nueva etapa de la Copa Libertadores en donde finalmente Junior de Barranquilla tendrá acción, ya que clasificó de manera directa a la fase de grupos y además tendría la oportunidad de comenzar auspiciando como local ante un rival difícil como lo es uno de los recientes campeones de la competencia, Palmeiras.

El Estadio Jaime Morón se alista para abrirle sus puertas a una noche de alto voltaje en la Copa Libertadores, donde Junior se enfrentará a un viejo conocido como lo es Palmeiras en un duelo que promete emociones y exigencia máxima, pero en donde la escuadra brasileña cedería terreno con bajas significativas en su plantilla.

Palmeiras llega con dos bajas sensibles a enfrentar a Junior

Junior llega a este encuentro con la necesidad de sumar puntos importantes en su grupo desde la primera jornada, en especial aprovechando la condición de local. Sin embargo, en el equipo barranquillero se han evidenciado ciertas irregularidades en el transcurso de la liga local que podrían ser determinantes frente a un rival de jerarquía como Palmeiras.

La clave para los dirigidos de Alfredo Arias por el conjunto tiburón estará en mantener el orden, aprovechar la localía y ser efectivos en las opciones que generen. Aunque contarán también con una inesperada ventaja que les dará el equipo brasileño.

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Del otro lado, Palmeiras aterrizó en Barranquilla con el equipo favorito. La escuadra brasileña, múltiple campeón de la Libertadores, se caracteriza por su solidez táctica, su intensidad en la recuperación del balón y la calidad individual de jugadores como el propio Vitor Roque y Paulinho.

Lamentablemente estas dos figuras no fueron convocados por parte del estratega Abel Ferreira, ya que se encuentran recuperándose de sus respectivas lesiones y no se quiere agravar la situación con su condición física por exigirlos de más.

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¿Cuándo se jugará el partido entre Junior vs Palmeiras en Copa Libertadores?

El encuentro entre colombianos y brasileños se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Jaime Morón el miércoles 8 de abril sobre las 19:30 hora Colombia.

Grupo de Junior en la Copa Libertadores

El equipo que comanda Alfredo Arias desde la zona del banquillo técnico quedó ubicado justo en el Grupo F de la Copa Libertadores, en donde se enfrentarán a grandes rivales como lo es el propio Palmeiras, Cerro Porteño y Sporting Cristal.