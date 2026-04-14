EN VIVO Copa Libertadores: Cerro Porteño vs Junior – minuto a minuto y goles – fecha 2

Cerro Porteño y Junior FC se enfrentarán este martes 14 de abril por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en un duelo que se disputará en el estadio La Nueva Olla.

El conjunto paraguayo, dirigido por Ariel Holan, llega a este compromiso con la necesidad de sumar, luego de caer 1-0 en su visita a Sporting Cristal en Lima durante la primera jornada del grupo.

Por su parte, el equipo barranquillero, bajo la conducción de Alfredo Arias, viene de empatar 1-1 frente a Palmeiras en Cartagena, en un juego en el que logró rescatar un punto en su debut internacional.

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De esta manera, el compromiso en Asunción se presenta como clave para ambos equipos en sus aspiraciones dentro del grupo, con Cerro Porteño buscando recuperarse ante su gente y Junior intentando sumar fuera de casa para mantenerse en la pelea por la clasificación a la siguiente fase.

Cerro Porteño vs Junior: cómo VER EN VIVO HOY martes 14 de abril

El partido Cerro Porteño vs Junior por la segunda fecha de la Copa Libertadores se disputará este martes 14 de abril a partir de las 19:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Espn y Disney+, también transmitirá el canal de YouTube de Deportes RCN y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 17:00

España: 23:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 19:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 18:00

Estados Unidos: 18:00 (D.C. y Florida) - 17:00 (Chicago) - 15:00 (Los Ángeles)

México: 16:00