Luis Díaz sumó nueva distinción en Europa: igualó a un referente de la Selección Colombia

Sin duda alguna en estos momentos el jugador colombiano que más está brillando en Europa es Luis Fernando Díaz Marulanda que está firmando su mejor temporada desde que llegó a suelo europeo. Aunque en Liverpool dejó grandes sensaciones y estuvo cerca de ser campeón de la Champions League disputando una final ante el Real Madrid, con el Bayern Múnich ha mejorado bastante en sus cifras.

En la Bundesliga ya le sacaron doce unidades al Borussia Dortmund que es segundo a falta de cinco partidos para terminar la liga alemana. Ya parece ser una diferencia notable que podría confirmar a los bávaros campeones en la siguiente fecha dependiendo de los resultados muniqueses y del Dortmund.

Luis Díaz ha mejorado bastante todos los registros como los goles anotados y las asistencias. Ya superó lo hecho en su mejor temporada con el Liverpool y quiere seguir rompiendo récords. De hecho, acaba de igualar a uno de los referentes de la Selección Colombia.

EL RÉCORD AL QUE LLEGÓ LUIS DÍAZ EN EUROPA

Luis Díaz ya dio de qué hablar en la UEFA Champions League en un vibrante choque contra el Real Madrid. Nunca le había anotado goles al club español y en su visita al Santiago Bernabéu no falló con un golazo que adelantó a los alemanes en España.

Más allá de eso, aunque el entrenador belga Vincent Kompany no alineó de titular a Luis Díaz en el duelo de la Bundesliga contra el St. Pauli, ‘Lucho’ entró a falta de media hora para el final del compromiso. El solo hecho de haber pisado la cancha y haber sumado tiempo ya lo deja en la parte alta de jugadores colombianos con más partidos en Europa.

Lea también Bayern Múnich de Luis Díaz logró récord que le da la vuelta al mundo

De hecho, este partido es su 314 en Europa y con esta cifra igualó a Luis Amaranto Perea que llegó al Atlético de Madrid en la temporada 2004/05 y hasta la temporada 2011/12 alcanzó a sumar 314 encuentros como profesional en su experiencia de ocho años en suelo europeo.

A Luis Díaz le costó menos tiempo llegando al FC Porto en 2019 sumando su primera experiencia en Europa. Siete años para llegar a la cifra de 314 presencias en el balompié europeo. Con este dato, el jugador guajiro llegó a la misma línea de Amaranto Perea y podría superarlo en próximas salidas.

En el Porto, Luis Díaz alcanzó a jugar 125 partidos, en Liverpool disputó 148 encuentros y en el Bayern Múnich en su primera temporada ya acumula 41 juegos para llegar a 314 encuentros encima. En la UEFA Champions League contra Real Madrid podría romper la marca de Amaranto Perea.

ASÍ LE HA IDO A LUIS DÍAZ EN EUROPA

Amaranto Perea era un defensor central que no tuvo muchos goles, pese a su estatura y su acompañamiento en el arco rival cuando había pelotas quietas. Por su parte, Luis Díaz es un extremo goleador que ha dejado su marca en las ligas europeas.

Y es que, en el Porto en su primera experiencia, el guajiro alcanzó a disputar 125 partidos y dejó un registro de 41 anotaciones y 19 asistencias. Con el Liverpool tuvo más partidos, pero tuvo la misma cantidad de goles, es decir, jugó 148 partidos, y marcó 41 goles y 19 asistencias.

En estos 41 partidos que lleva con el Bayern ha superado sus anteriores registros con 23 anotaciones. Sin duda alguna, ha dado de qué hablar y seguirá estirando sus números.

EL PRÓXIMO PARTIDO DE LUIS DÍAZ CON EL BAYERN MÚNICH

Los próximos retos para Luis Fernando Díaz en el Bayern Múnich serán en la UEFA Champions League cuando el elenco bávaro reciba la visita del Real Madrid en los cuartos de final de la competencia más importante a nivel de clubes en Europa.

Por su parte, en la Bundesliga, Bayern con Luis Díaz podría quedar campeón en el caso de que logren sumar de a tres contra el Stuttgart en condición de local y que el Borussia Dortmund no le gane al Hoffenheim.