EN VIVO Copa Libertadores: Cerro Porteño vs. Palmeiras - minuto a minuto y goles - fecha 3

Cerro Porteño paraguayo recibe este miércoles en Asunción a su clásico rival en la Copa Libertadores, el Palmeiras brasileño, líder del Grupo F y actual subcampeón del torneo, en un duelo clave donde intentará aprovechar su localía para afianzarse en la competencia.

Cerro Porteño vs. Palmeiras: en el estadio General Pablo Rojas, conocido como 'La Nueva Olla', de Asunción

Los dirigidos por el argentino Ariel Holan marchan terceros de la zona con tres puntos, los mismos que el peruano Sporting Cristal, que es escolta del Verdao, el líder con cuatro unidades, mientras que el colombiano Junior de Barranquilla es el colista.

El cruce entre paraguayos y brasileños resulta vital para ambos equipos en su objetivo de sumar puntos que les permitan encaminar la clasificación a los octavos de final.

El Ciclón de Barrio Obrero buscará su segundo triunfo en el torneo tras la victoria en la segunda fecha por 1-0 ante Junior de Barranquilla y la derrota en el debut (1-0) frente a Sporting Cristal.

Holan cuenta con el argentino Pablo Vegetti y Jonathan Torres para encaminar la ofensiva, aunque afrontará el compromiso del miércoles con las bajas sensibles de Blas Riveros, Fabricio Domínguez, Gastón Giménez, Alan Soñora, Ignacio Aliseda y Cecilio Domínguez.

Cerro Porteño vs. Palmeiras: será arbitrado por el uruguayo Gustavo Tejera

En tanto que Palmeiras llega a Asunción impulsado por su reciente triunfo contra Sporting Cristal (2-1) en la fecha 2, al que se suma el sorpresivo empate frente al Junior (1-1).

El equipo del portugués Abel Ferreira, que viene de ganar a Bragantino (0-1), es líder en solitario del 'Brasileirão' con 32 puntos , seis más que Flamengo, segundo del campeonato que lleva 13 jornadas. No obstante, sufrirá la baja de una de sus estrellas, el delantero Vitor Roque, que pasará por un procedimiento quirúrgico para tratar una lesión en el tobillo izquierdo.

Aún así, mantiene otros referentes de peso como José Manuel 'Flaco' López y los paraguayos Gustavo Gómez y Ramón Sosa. El Verdao afrontará el duelo con una amplia ventaja en el historial, pues en los 16 partidos disputados ante Cerro Porteño por la Libertadores, el conjunto brasileño suma 10 victorias, cuatro empates y apenas dos derrotas, según datos de la Conmebol.