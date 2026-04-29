[VIDEO] Neyser Villarreal castigó a Boca Juniors: golazo, baile y locura total en la Libertadores

Neyser Villarreal volvió a responder en una noche grande y le dio a Cruzeiro una victoria de enorme valor en la Copa Libertadores. El delantero colombiano marcó el único gol del triunfo 1-0 sobre Boca Juniors en el estadio Mineirao, resultado que dejó al conjunto brasileño como líder del Grupo D tras tres jornadas disputadas.

Villarreal ingresó desde el banco y terminó siendo decisivo: derrotaron 1-0 a Boca

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En un partido cargado de tensión, intensidad física y ambiente de clásico sudamericano, Cruzeiro encontró en el atacante cafetero la solución para romper la resistencia del cuadro argentino. Villarreal ingresó desde el banco y terminó siendo decisivo en un compromiso que tuvo emociones hasta el último minuto.

El duelo fue cerrado desde el comienzo, con dos equipos que priorizaron el orden y la disputa en la mitad del campo. Boca Juniors intentó incomodar con presión alta y juego fuerte, mientras que Cruzeiro buscó imponer condiciones con la posesión y el empuje de su afición.

La historia comenzó a cambiar sobre el final de la primera parte, cuando Bareiro vio la tarjeta roja y dejó al conjunto argentino con diez hombres. Con superioridad numérica, el equipo de Minas Gerais adelantó líneas en el complemento y empezó a cercar el área rival.

Con el gol de Neyser Villarreal Cruzeiro es líder del Grupo en la Libertadores

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Sin embargo, la defensa xeneize resistía hasta que apareció Neyser Villarreal en el minuto 87 cuando ingresó. El colombiano aprovechó su entrada para darle frescura al ataque y terminó marcando el tanto de la victoria, desatando la euforia en las tribunas del Mineirão.

El cierre del partido estuvo marcado por discusiones, empujones y una trifulca entre jugadores de ambos equipos, reflejo de la intensidad con la que se vivió el encuentro entre brasileños y argentinos.

Con este resultado, Cruzeiro llegó a seis puntos, los mismos que Boca Juniors, pero quedó en la primera posición del grupo gracias al triunfo en el enfrentamiento directo. La victoria fortalece la candidatura del club brasileño para avanzar a la siguiente ronda.

Cruzeiro volverá a la acción la próxima semana ante Universidad Católica de Chile, mientras Boca buscará reaccionar en su visita a Barcelona de Ecuador para no complicar su camino en la Libertadores.