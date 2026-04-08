EN VIVO Copa Libertadores: Junior vs Palmeiras – minuto a minuto y goles – fecha 1

Junior se alista para su debut en la Copa Libertadores este miércoles 8 de abril, cuando reciba a Palmeiras por la primera fecha del grupo F, en un duelo exigente para el conjunto barranquillero.

El compromiso no se disputará en el estadio Metropolitano, habitual casa del equipo, debido a trabajos de adecuación, por lo que el escenario será el estadio Jaime Morón de Cartagena, que acogerá este importante encuentro internacional.

Junior integra el grupo F junto a Palmeiras, Cerro Porteño y Sporting Cristal, equipos que también iniciarán su camino en el certamen, con el duelo entre paraguayos y peruanos desarrollándose en paralelo en Lima.

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En la previa, Palmeiras aparece como el gran favorito para quedarse con los tres puntos, no solo por su trayectoria reciente en el torneo, sino también por la jerarquía de su plantilla, lo que obligará a Junior a firmar un partido casi perfecto si quiere comenzar con pie derecho su participación en el certamen continental.

Junior vs Palmeiras: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 8 de abril

El partido Junior vs Palmeiras por la primera fecha de la Copa Libertadores se disputará este martes 7 de abril a partir de las 19:30 (hora local). El duelo se podrá ver en Espn y Disney+, también transmitirá Fútbol RCN a través de su canal de YouTube y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 19:30

España: 01:30

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:30

Chile, Bolivia y Venezuela: 20:30

Estados Unidos: 20:30 (D.C. y Florida) - 19:30 (Chicago) - 17:30 (Los Ángeles)

México: 18:30