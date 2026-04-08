Terrible retroceso: confirman decisión para Millonarios vs Santa Fe

El clásico capitalino entre Millonarios e Independiente Santa Fe comienza a calentarse desde lo extradeportivo, luego de que se conociera una decisión que impactaría directamente la presencia de aficionados en el estadio.

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NO habría hinchas de Santa Fe en el clásico bogotano

De acuerdo con versiones cercanas a la organización del partido, el club embajador, que oficiará como local, habría determinado no permitir el ingreso de hinchas visitantes para este compromiso.

Así las cosas, la hinchada de Santa Fe no podría asistir al estadio, una medida que responde a la postura de la dirigencia de Millonarios frente a la logística y seguridad del evento.

Este escenario ha generado debate, especialmente porque en los últimos años se había avanzado en la implementación de clásicos con ambas hinchadas, promoviendo la convivencia en las tribunas.

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Incluso, pese a que Millonarios cuenta con cerca de 28 mil abonados, existía la posibilidad de destinar un espacio para la parcial cardenal -como es costumbre- en lateral sur u oriental general sur.

Sin embargo, la determinación inicial del club azul habría sido no habilitar ningún sector para los seguidores de Santa Fe, lo que se puede interpretar como un retroceso en los procesos de inclusión en el fútbol colombiano.

Ante esta situación, se contempla la realización de una reunión extraordinaria entre las partes involucradas para evaluar el panorama y posibles alternativas.

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No obstante, todo apunta a que será complicado que Millonarios modifique su postura, teniendo en cuenta que la decisión ya estaría bastante avanzada desde el punto de vista organizativo.

Fecha y hora de Millonarios vs Santa Fe

El clásico entre Millonarios y Santa Fe, correspondiente a la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-I, está programado para el domingo 12 de abril a las 2:00 p. m. en el estadio El Campín de Bogotá.