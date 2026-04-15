EN VIVO Copa Libertadores: Libertad vs Rosario Central – minuto a minuto y goles – fecha 2

El duelo entre Club Libertad y Rosario Central, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, se perfila como uno de los encuentros más atractivos de la jornada. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos clave en un torneo donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Ambas escuadras tuvieron un debut bastante deplorable, el cuadro paraguayo habiendo caído contra Universidad Central y Rosario empatando con Independiente del Valle, dejando las cosas abiertas en la tabla de posiciones del Grupo H, pero de igual manera obligándolos a ganar en esta nueva jornada.

Lea también JuanFer Quintero y Kevin Castaño reciben buena noticia en River por Copa Sudamericana

Libertad vs Rosario Central cómo VER EN VIVO HOY Copa Libertadores el 8 de abril

El partido entre Libertad vs Rosario Central por la segunda fecha de la Copa Libertadores se disputará este miércoles 8 de abril a partir de las 17:00 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver a través de la ESPN y Disney Plus Premium, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 17:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 19:00

Bolivia y Venezuela: 18:00

En otras noticias: Resumen: Colombia (2) vs. Chile (0) | CONMEBOL Liga de Naciones Femenina

¿Cómo llegan Libertad y Rosario Central a este duelo de Libertadores?

Libertad afronta este compromiso en condición de local, un factor que históricamente ha sabido aprovechar en el torneo continental. Con una base de jugadores experimentados como Gustavo Aguilar y Matías Espinoza, buscará imponer su ritmo desde el inicio para hacerse fuerte en casa y encaminar su clasificación.

Por su parte, Rosario Central llega con la intención de sumar fuera de Argentina, un desafío siempre exigente en la Libertadores. El equipo “canalla” apuesta por un fútbol intenso, con transiciones rápidas y protagonismo ofensivo. Su capacidad para generar peligro en ataque puede ser una de las claves del encuentro, especialmente si logra aprovechar los espacios que deje el rival.