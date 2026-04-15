JuanFer Quintero y Kevin Castaño reciben buena noticia en River por Copa Sudamericana

Desde que llegó al banquillo de River Plate Eduardo el ‘Chacho’ Coudet supliendo a Marcelo Gallardo, el papel de Juan Fernando Quintero cambió completamente. El volante antioqueño era un fijo titular con el ‘Muñeco’, y ahora con Coudet le ha tocado esperar su turno en los segundos tiempos.

Lea también Los tres escenarios que le sirven a Colombia para clasificar al Mundial: fecha clave en Liga de Naciones

Mientras tanto, Kevin Castaño sí se mantuvo en la misma forma, dado que, con Marcelo Gallardo, el volante de primera línea nunca tuvo la regularidad necesaria, pese a que siguió siendo llamado a la Selección Colombia de Néstor Lorenzo. Además, las críticas empezaron a llamar la atención con el exjugador del Krasnodar.

Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero han perdido el lugar en el club, pero, así como en la Selección Colombia, cuando Quintero entra al campo de juego da de qué hablar ya sea con un pase clave para dejar a un delantero de frente al arquero, o bien, para crear peligro al rival.

LA BUENA NOTICIA QUE RECIBIERON JUAN FERNANDO QUINTERO Y KEVIN CASTAÑO EN LA COPA SUDAMERICANA

En la fecha pasada de la Copa Sudamericana, River Plate no pasó del empate contra Blooming ninguno de los dos colombianos sumó minutos ni como titular ni ingresando en el segundo tiempo. En la liga de Argentina para sellar la clasificación a la siguiente fase, los riverplatenses superaron a Racing de Avellaneda, y Juan Fernando Quintero entró en el complemento.

Eduardo Coudet parece tener otras prioridades entre la Primera División de Argentina y la Copa Sudamericana. En medio de la segunda fecha del torneo internacional se viene un clásico contra Boca Juniors que viene de golear al Barcelona de Ecuador.

La idea del ‘Chacho’ es apuntarle todo al clásico contra Boca Juniors y para este duelo ante Carabobo en el Estadio Más Monumental, jugarán desde el arranque con un equipo mixto en el cual, seguramente, Juan Fernando Quintero será el volante de creación, mientras que Kevin Castaño estará en la primera línea de mediocampistas.

Juan Fernando Quintero tendrá varios minutos para poder convencer a Eduardo Coudet para que en próximas jornadas lo pueda tener en cuenta desde el arranque. Para ello, el antioqueño necesita dejar buenas sensaciones en busca de ser inicialista en el clásico contra Boca Juniors en la siguiente fecha de la Liga de Argentina.

En el caso de Kevin Castaño, el volante ha perdido varios puntos con la afición y con los técnicos que han pasado. Con Eduardo Coudet tampoco es una opción y tampoco es el primer cambio. Por esta razón, su participación ante Carabobo será clave para sumar regularidad antes del Mundial que seguramente estará en el ojo de Néstor Lorenzo.

RIVER PLATE LE APUNTA A LA PRIMERA DIVISIÓN DE ARGENTINA

Volver a ganar la Liga de Argentina es una de las máximas prioridades del club para poder sumar otro título liguero en su palmarés. En ese orden de ideas, el clásico contra Boca Juniors, más allá de ser el partido más importante en suelo argentino, también toma protagonismo para dar un golpe de autoridad y escalar en las primeras casillas de la tabla de posiciones en su grupo.

Por esto, la necesidad de River Plate es alinear un equipo más suplente en la Copa Sudamericana, que, pese a que es un torneo internacional, el club sueña es con la Copa Libertadores y ganar la Liga de Argentina le puede dar esa oportunidad de estar nuevamente en fase de grupos de la Libertadores.

EL GRUPO DE RIVER PLATE EN LA COPA SUDAMERICANA

El debut de River no fue el mejor con el empate frente a Blooming. Apuntarán a pasar a octavos de final, dado que se trata del prestigio internacional. Aunque presenten una nómina mixta, en un entrenador como Eduardo Coudet, seguramente solo se piensa en sumar de a tres.

Lea también Colombia será sede por primera vez del Mundial de Sóftbol Sub-23

Luego de enfrentar a Carabobo en condición de local, recibirán a Boca Juniors que parece ser el máximo objetivo en esta semana. Por su parte, la tercera fecha de la Copa Sudamericana será en Brasil enfrentando al Bragantino.