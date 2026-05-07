EN VIVO Copa Libertadores: Medellín vs Flamengo – minuto a minuto y goles – fecha 4

Llega a su fin la acción en la fecha 4 de la Copa Libertadores, en donde uno de los últimos partidos justamente será el de Independiente Medellín vs Flamengo en el Estadio Atanasio Girardot.

El escenario deportivo de la capital paisa le abrirá las puertas nuevamente al 'poderoso de la montaña' en uno de sus peores momentos, pero en donde está obligado a sumar de a tres unidades si quiere volver a meterse en la lucha por la clasificación tras la goleada que recibió en Brasil por parte de este mismo rival que enfrentará el 7 de mayo.

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Medellín vs Flamengo: cómo VER EN VIVO HOY jueves 7 de mayo

El partido Medellín vs Flamengo por la cuarta fecha de la Copa Libertadores se disputará este jueves 7 de mayo a partir de las 19:30 (hora local). El duelo se podrá ver en Espn y Disney+, también transmitirá el canal de YouTube de Deportes RCN y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 19:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:30

Bolivia y Venezuela: 20:30

Estados Unidos: 20:30 (D.C. y Florida)

México: 20:30

Tabla de posiciones del grupo de Medellín

El equipo antioqueño quedó en uno de los grupos más complicados de la Copa Libertadores, el cual es dominado por Flamengo con siete unidades luego de dos victorias y un empate.

Lo sigue de cerca Estudiantes de la Plata con seis puntos luego de tres empates y una victoria. Mientras que Medellín está jutso en el tercer puesto con cuatro puntos y un saldo bastante vareado, pero que le sirve para quedarse en el puesto de Copa Sudamericana, superando a Cusco, el cual solo tiene una unidad.