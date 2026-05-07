Santa Fe estaría 'cocinando' la llegada de su primer refuerzo para el 2026-II

Independiente Santa Fe ya empieza a moverse pensando en el segundo semestre de 2026 y uno de los nombres que aparece en carpeta para reforzar la plantilla es el del extremo bogotano Yair Castro.

Se conoció que Castro Rodríguez habría despertado el interés del cuadro cardenal para afrontar la próxima temporada, en la que Santa Fe espera volver a ser protagonista tanto en el ámbito local como internacional.

¿Quién es Yair Castro, el jugador que interesa en Santa Fe?

El futbolista nació en Bogotá el 10 de abril de 1997 y se desempeña principalmente como extremo izquierdo. Llama la atención que toda su carrera profesional la ha desarrollado en el exterior, especialmente en ligas de Chipre, Portugal e Israel.

Incluso, se estima que Santa Fe ya le habría realizado un ofrecimiento económico al jugador, quien actualmente milita en el Akritas Chlorakas de la liga de Chipre.

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En la actual temporada, Yair Castro registra dos goles y dos asistencias en 26 partidos disputados, números modestos pero que habrían sido suficientes para despertar el interés de la dirigencia santafereña.

Trayectoria de Yair Castro

A lo largo de su carrera también ha vestido las camisetas de Doxa Katokopias, Ethnikos Achna, PO Xylotymbou, MEAP Nisou y AEZ Zakakiou, además de pasos por Leixões SC y Trofense.

Sin duda, se trataría de una contratación de bajo perfil mediático, especialmente si se compara con otros nombres que suelen sonar alrededor de un club grande como Santa Fe.

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De cualquier manera, el mercado de fichajes apenas comienza a tomar forma y con el paso de los días se conocerán más detalles sobre la conformación de la plantilla cardenal para el segundo semestre de 2026.

Mientras tanto, Santa Fe continúa vivo en la pelea por el título de la Liga BetPlay 2026-I y todavía conserva posibilidades de disputar torneo internacional en el segundo semestre, situación que podría influir en la llegada de nuevos refuerzos.