EN VIVO Copa Libertadores: Rosario Central vs Independiente del Valle – minuto a minuto y goles – fecha 1

Rosario Central e Independiente del Valle se medirán este jueves 9 de abril en el estadio Gigante de Arroyito, en el marco de la primera fecha del grupo H de la Copa Conmebol Libertadores, en un duelo que promete emociones desde el inicio del certamen continental. El compromiso marcará el estreno de ambos equipos en la fase de grupos.

El conjunto argentino vuelve a la Libertadores tras su ausencia en la edición anterior y lo hace con la ilusión de hacerse fuerte en casa, un escenario donde históricamente ha mostrado solidez. La localía aparece como uno de los principales argumentos del equipo rosarino para iniciar con pie derecho su camino internacional.

Por su parte, Independiente del Valle llega como uno de los clubes más competitivos del continente en los últimos años y con la intención de sumar fuera de casa, un objetivo clave en este tipo de torneos cortos donde cada punto puede marcar la diferencia en la clasificación.

El partido, además, tendrá un condimento especial: será la primera vez que ambos equipos se enfrenten en una competencia oficial.

Rosario Central vs Independiente del Valle: cómo VER EN VIVO HOY jueves 9 de abril

El partido Rosario Central vs Independiente del Valle por la primera fecha de la Copa Sudamericana se disputará este jueves 9 de abril a partir de las 19:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Disney+ Premium, Espn 5 Sur, Espn Brasil, Claro TV, Zapping y LaLiga+ Spain; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 17:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 18:00

España: 23:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 19:00

Estados Unidos: 18:00 (D.C. y Florida) - 17:00 (Chicago) - 15:00 (Los Ángeles)

México: 16:00