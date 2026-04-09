El martes 7 de abril y el miércoles 8 se llevaron a cabo los partidos de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League, el torneo de clubes internacional más importante y competitivo del planeta.



En todos los compromisos hubo goles, por lo que se espera que los cotejos de vuelta estén más que emocionantes. Bayern Múnich de Alemania le ganó 2 a 1 a domicilio al Real Madrid de España.

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Los resultados

Sporting de Lisboa de Portugal perdió por la mínima diferencia de local contra Arsenal de la Premier League de Inglaterra. Atlético de Madrid, en territorio ajeno, se impuso 2 goles a 0 ante FC Barcelona. Y PSG de Francia derrotó 2 a 0 a Liverpool de Inglaterra.



Tras los duelos, hace apenas algunas horas, la página oficial de la misma Liga de Campeones de Europa eligió su once ideal. Esta fue una decisión muy compleja, pues en cada cotejo hubo puntos muy altos.



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El once

Estos fueron los jugadores elegidos: Manuel Neuer; Josip Stanišić, Marquinhos, Robin Le Normand, Maximiliano Araújo; Joshua Kimmich, João Neves, Lamine Yamal, Kai Havertz, Khvicha Kvaratskhelia, Julián Alvarez.



Como se puede notar, en el once ideal de la semana de la Uefa Champions League no aparece el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, que con Bayern Múnich le marcó un gol al Real Madrid de España.

Kvaratskhelia por Lucho

Si la figura de la Selección Colombia de Mayores hubiera sido elegida, hubiese ocupado el puesto en el que aparece Khvicha Kvaratskhelia. La Liga de Campeones de Europa justificó la razón por la que fue escogido el jugador del PSG.



"Frente al Liverpool, el extremo georgiano marcó por cuarto partido consecutivo en Champions tras otra de sus emocionantes incursiones en el área", señaló, a través de su plataforma digital.



Habrá que esperar para conocer si, después de los juegos de vuelta de los cuartos de final del torneo, Luis Díaz sí termina siendo elegido. Para esto, el guajiro deberá tener un gran desempeño y llevar al Bayern Múnich a las semifinales.





