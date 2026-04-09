EN VIVO Copa Libertadores: Santa Fe vs Peñarol – minuto a minuto y goles – fecha 1

Independiente Santa Fe debutará este jueves 9 de abril en la Copa Libertadores 2026 cuando reciba a Peñarol en el estadio El Campín de Bogotá, en un duelo que genera expectativa por la historia de ambos equipos.

El conjunto cardenal llega a este compromiso con un rendimiento irregular en la Liga BetPlay, donde ha tenido dificultades para consolidarse y mantiene pocas opciones de clasificar a los playoffs, lo que aumenta la presión de iniciar con buen pie en el torneo continental.

Por su parte, Peñarol atraviesa un mejor momento en el campeonato uruguayo, donde ha logrado resultados positivos que lo posicionan como un rival de cuidado, especialmente por su experiencia en este tipo de competiciones.

Se espera un partido atractivo en el máximo escenario de los bogotanos, donde Santa Fe buscará hacerse fuerte en casa, mientras que en el otro duelo del grupo se estarán enfrentando Platense y Corinthians en territorio argentino.

Santa Fe vs Peñarol: cómo VER EN VIVO HOY jueves 9 de abril

El partido Santa Fe vs Peñarol por la primera fecha de la Copa Libertadores se disputará este jueves 9 de abril a partir de las 21:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Espn y Disney+, también transmitirá el canal de YouTube de Deportes RCN y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 21:00

España: 03:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 23:00

Bolivia y Venezuela: 22:00

Estados Unidos: 22:00 (D.C. y Florida) - 21:00 (Chicago) - 19:00 (Los Ángeles)

México: 20:00