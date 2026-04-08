TransMilenio amplía su horario por Santa Fe vs Peñarol, ¿hasta qué hora funcionará?

La operación de TransMilenio se extenderá el próximo jueves 9 de abril con motivo del partido entre Independiente Santa Fe y Peñarol en el estadio El Campín.

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Cambios en al operación de TransMilenio este jueves 9 de abril

Según se ha dispuesto, el sistema funcionará hasta las 11:45 p. m., con el objetivo de facilitar la movilidad de los aficionados que asistirán al compromiso internacional en la capital del país.

El encuentro está programado para las 9:00 p. m. en el Estadio El Campín, por lo que se estima que finalizará sobre las 11 de la noche, lo que hace necesaria la ampliación del servicio de transporte.

Esta medida permitirá que miles de hinchas puedan regresar a sus hogares de manera más segura y organizada, evitando dificultades habituales en materia de movilidad tras eventos de gran afluencia.

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Se espera que cerca de 20 mil aficionados se den cita en el máximo escenario deportivo de los bogotanos, en un partido que genera gran expectativa entre los seguidores del conjunto cardenal.

Además, esta extensión del horario representa una iniciativa positiva para fomentar el uso del transporte público, especialmente en eventos masivos donde la logística de desplazamiento suele ser un reto.

Incluso, algunos sectores consideran que este tipo de decisiones pueden servir como prueba piloto para evaluar la viabilidad de ampliar el horario habitual del sistema en la ciudad.

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Cabe recordar que el duelo entre Santa Fe y Peñarol corresponde a la primera fecha de la Copa Libertadores, en el marco de la fase de grupos.

De esta manera, Bogotá se prepara no solo para vivir una partido de fútbol de carácter internacional, sino también para implementar medidas que contribuyan a mejorar la experiencia de los asistentes dentro y fuera del estadio.