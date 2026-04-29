EN VIVO Copa Libertadores: Tolima vs Coquimbo Unido - minuto a minuto y goles - fecha 3

Vuelve la acción de la Copa Libertadores y junto con ello también el protagonismo de los equipos colombianos en donde justamente Deportes Tolima será uno de los primeros en jugar y lo hará en condición de local contra Coquimbo Unido.

El Estadio Manuel Murillo Toro será el escenario deportivo que le abra las puertas a un nuevo duelo de Libertadores, en donde el equipo de Lucas González está obligado a sumar de tres tras haber caído contra Nacional de Uruguay.

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Tolima vs Coquimbo Unido EN VIVO 28 de abril: hora y canal para ver Copa Libertadores

El compromiso entre Tolima vs Coquimbo Unido se jugará en el Estadio Manuel Murillo Toro a partir de las 21:00 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 23:00 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva jornada de la Copa Libertadores, se podrá ver a través de ESPN, Disney +, DGO. Además también podrá seguirlo por Deportes RCN.

Resumen: Colombia (1) vs. Argentina (1) | Conmebol Sub-17 Femenina 2026

Tabla de posiciones del Grupo B de Tolima

Ya se han jugado tres fechas de la Copa Libertadores que dejan la tabla de posiciones del Grupo B de la siguiente manera: