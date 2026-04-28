CAV se reportó con contundente mensaje a Luis Díaz tras el duelo de Champions League

El partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich fue un espectáculo inolvidable que terminó con un vibrante 5-4 a favor del conjunto parisino. En una noche cargada de emociones, goles y constantes cambios en el marcador, también destacó la presencia del colombiano Luis Díaz, quien tuvo una actuación determinante en el desarrollo del juego.

Luis Díaz fue una de las figuras más influyentes del encuentro. El extremo colombiano fue clave por su velocidad, desequilibrio y capacidad para generar peligro constante por las bandas. Su participación en varias jugadas ofensivas del Bayern resultó fundamental, habiendo influido en el primer gol de penal para Harry Kane y reportándose también con el suyo, lo que hizo aparecer a Carlos Antonio Vélez por un contundente mensaje.

CAV reaccionó al partidazo de Luis Díaz

Luis Díaz tuvo uno de sus momentos más destacados al protagonizar una jugada individual que terminó en gol sobre el minuto 68, consolidando su gran rendimiento en un escenario de máxima exigencia en donde logró sacar un control de lujo y rematar con tranquilidad para colocar el 5-4 en el marcador.

El delantero de la Selección Colombia, también destacó porque se encargó de protagonizar el primer gol, del partido tras recibir la falta de penal que terminó convirtiendo Harry Kane sobre el minuto 17.

Frente a estas dos ocasiones, Carlos Antonio Vélez, se fue reportando a través de su cuenta de 'X', destacando la gran labor del colombiano, pero también lo que hizo Kompany con el resto de su plantilla para sacar un resultado favorable.

¿Cuándo será el partido de vuelta entre PSG vs Bayern Múnich?

El partido de vuelta de la ronda semifinal en la UEFA Champions League entre Bayern Múnich y París Saint Germain se jugará el miércoles 6 de mayo a partir de las 2:00 de la tarde, horario colombiano.

El encuentro tendrá sede en el Allianz Arena de Múnich y se podrá VER EN VIVO en Colombia por la señal de Disney + y ESPN.

Marquinhos elogió a Luis Díaz

Tras el encuentro, Marquinhos explicó lo complejo que fue enfrentarlo durante toda la noche: “Luis es un campeón, lo he visto de la época de Liverpool, de Colombia, yo lo sé, la rivalidad que tuve ahí, en uno contra uno es muy difícil, todavía con una amarilla que fue muy duro el árbitro con el primer tiempo, una falta donde no tenía cobertura”, afirmó el zaguero.