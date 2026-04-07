EN VIVO Copa Libertadores: Tolima vs Universitario – minuto a minuto y goles – fecha 1

Deportes Tolima inicia su camino en la Copa Libertadores este martes cuando reciba a Universitario de Deportes por la primera fecha del grupo B. El compromiso se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, a partir de las 9:00 p. m. (hora de Colombia y Perú).

El conjunto pijao llega con la intención de hacerse fuerte en casa, un factor que históricamente ha sido determinante en sus participaciones internacionales. De hecho, Tolima afrontará su quinto partido como local ante equipos peruanos en Libertadores, con un balance relativamente parejo: una victoria, dos empates y una derrota, números que reflejan la exigencia de este tipo de compromisos.

Por su parte, Universitario vuelve a cruzarse con el cuadro colombiano en territorio ibaguereño, recordando el antecedente de 1983, cuando igualaron 1-1. El equipo peruano, uno de los más tradicionales de su país, buscará sumar fuera de casa en un grupo que también comparten Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido, lo que anticipa una zona altamente competitiva.

Así las cosas, Tolima y Universitario se enfrentarán en un duelo que puede marcar tendencia desde el arranque de la fase de grupos. Para los dirigidos por Lucas González será fundamental imponer condiciones desde el inicio, mientras que la visita intentará resistir y golpear en los momentos clave en una plaza que suele ser compleja para los visitantes.

Tolima vs Universitario: cómo VER EN VIVO HOY martes 7 de abril

El partido Tolima vs Universitario por la primera fecha de la Copa Libertadores se disputará este martes 7 de abril a partir de las 21:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Espn y Disney+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 21:00

España: 03:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 23:00

Bolivia y Venezuela: 22:00

Estados Unidos: 22:00 (D.C. y Florida) - 21:00 (Chicago) - 19:00 (Los Ángeles)

México: 20:00