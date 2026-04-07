Luis Díaz fue autocrítico pese al 2-1 del Bayern al Madrid: "Pudimos hacer más"

El colombiano Luis Díaz fue protagonista en la victoria 2-1 del Bayern Múnich sobre Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, en el duelo de ida por los cuartos de final de la UEFA Champions League. El atacante marcó uno de los goles del compromiso y, pese al triunfo, dejó sensaciones encontradas tras el pitazo final.

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Lo que dijo Luis Díaz luego de la victoria de Bayern ante Real Madrid

Luego del partido, el guajiro valoró el resultado conseguido en territorio español, aunque no ocultó su inconformidad por las oportunidades desperdiciadas. “Hemos conseguido un buen resultado. Era lo que queríamos pero nos vamos con esa decepción de que podíamos haber marcado algún gol más. Al menos uno”, expresó.

Díaz, quien además vio la tarjeta amarilla durante el compromiso, fue uno de los jugadores más incisivos en el frente de ataque del conjunto bávaro. Su gol abrió el marcador y marcó el camino para un equipo que supo competir en uno de los escenarios más exigentes del fútbol europeo.

El colombiano hizo énfasis en la necesidad de mejorar la efectividad de cara al arco rival, teniendo en cuenta que la serie sigue abierta. “Tuvimos muchas oportunidades para concretar. Hay que mirar lo que hicimos mal y corregir para el próximo partido”, señaló con autocrítica.

Asimismo, el extremo destacó la intención colectiva del Bayern de imponer condiciones en el juego, independientemente del rival. “Hemos intentado que se viera la mejor versión del Bayern. Todos los partidos propone cosas distintas. Hay que tener esa convicción de gran equipo”, agregó.

Sobre el desarrollo del compromiso, Díaz reconoció la complejidad de enfrentar al conjunto merengue en su casa. “El Real Madrid aquí es muy fuerte e hizo un buen partido, una buena primera parte”, comentó, resaltando el nivel mostrado por el rival durante los primeros 45 minutos.

Sin embargo, también subrayó la mejoría del Bayern en el complemento, donde lograron inclinar la balanza a su favor. “Los dos tuvimos ocasiones pero en el segundo tiempo controlamos más”, explicó el colombiano, quien fue determinante en ese tramo del encuentro.

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Pese a la ventaja obtenida, Díaz insistió en que el equipo dejó escapar la posibilidad de viajar a Alemania con una diferencia más amplia. “Si concretamos alguna podíamos haber logrado una ventaja más cómoda. Ahora hay que estar listo para la vuelta”, puntualizó.

¿Cuándo es la vuelta de Bayern vs Real Madrid?

El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles en Alemania, donde el Bayern buscará sellar su clasificación a semifinales.

El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor de la serie entre Liverpool y París Saint Germain, en una instancia que promete alta exigencia para cualquiera de los dos equipos.