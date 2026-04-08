EN VIVO Copa Sudamericana: Blooming vs River Plate – minuto a minuto y goles – fecha 1

Continúa en marcha la fecha 1 de la Copa Sudamericana y en la jornada que se llevará a cabo el miércoles 8 de abril se vivirá el duelo entre Blooming y River Plate. El compromiso, que se disputará en territorio boliviano, presenta un choque de realidades distintas, pero con la misma urgencia de sumar puntos en la fase de grupos.

El conjunto de Santa Cruz llega con la motivación de hacerse fuerte en casa, un factor que históricamente ha sido determinante en el fútbol boliviano, justo frente a un equipo que tampoco pasa por su mejor presente deportivo en el fútbol de Argentina.

Blooming vs River Plate cómo VER EN VIVO HOY Copa Libertadores el 8 de abril

El partido entre Blooming vs River Plate por la primera fecha de la Copa Sudamericana se disputará este miércoles 8 de abril a partir de las 19:30 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver a través de la DSports, DGO, Tigo Sports, además su3s emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 19:0

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:30

Bolivia y Venezuela: 20:30

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¿Cuál es el favorito del partido entre Blooming vs River Plate?

Blooming sabe que enfrenta a uno de los gigantes del continente, pero confía en el respaldo de su afición y en las condiciones geográficas para complicar a su rival. La altura y el clima suelen ser aliados importantes para los equipos locales, y en este caso no será la excepción en su intento por dar el golpe.

Por su parte, River Plate aterriza con la presión de ratificar su favoritismo. El equipo argentino, acostumbrado a instancias decisivas a nivel internacional, buscará imponer su jerarquía desde el primer minuto. Con una plantilla de alto nivel y experiencia en este tipo de torneos, los dirigidos por su entrenador apuntan a controlar la posesión y minimizar los efectos del entorno.